La marque de mode de luxe Westbury Museum présente sa collection d'art, de meubles et de produits parfumés

PHILADELPHIE, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le monde de la mode et du style de vie de luxe continue de croître à mesure que davantage de marques proposent de nouveaux produits et que l'accès à ces produits devient plus facile pour les clients. Grâce aux achats en ligne, les clients peuvent désormais accéder à des marques internationales. Westbury Museum , marque de mode de luxe classique, est déterminée à rapprocher les marques de luxe et les clients. Cette marque de style de vie a adopté une stratégie de croissance proactive en proposant des produits et des collections rares pour répondre aux besoins des consommateurs. Westbury Museum propose à ses clients des produits uniques et polyvalents.

Westbury Museum a ouvert ses portes en 2019, et vend et fabrique des produits de luxe dans le monde entier. Cette marque de style de vie haut de gamme propose des produits de design esthétique et utilitaire provenant d'Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Europe. Westbury Museum est une marque qui priorise les besoins de ses clients.

Suite au succès rencontré depuis son lancement, Westbury Museum a élargi ses collections de style de vie et propose de l'art, des meubles et des produits perfumés de luxe chez LiftedCo. En proposant des collections innovantes, Westbury Museum s'est engagée à se développer pour attirer de nouveaux clients et est ravie de continuer à partager sa collection croissante de produits de luxe.

Style de vie

Sur Westbury lifestyle, les clients peuvent trouver une vaste collection de produits de style de vie. Les produits de luxe haut de gamme procurent une élégance de vivre et rendent la vie plus simple et agréable. Westbury propose des jardinières de sol, des canapés design, des bars, des tables basses et d'autres articles d'ameublement.

Mobilier, décoration et art

Westbury possède une collection sophistiquée mettant en vedette une association audacieuse entre art contemporain et pièces décoratives. La marque propose à ses clients une large sélection de diverses formes d'art et d'oeuvres qui répondent aux besoins des consommateurs, parfaites pour décorer leurs maisons ou leurs bureaux.

Lifted Co.

Lifted Co. est une marque de fragrances de luxe pour ceux qui apprécient les produits parfumés, les bougies, les sprays, les huiles de bain, et bien plus. Elle confère à Wesbury Museum la beauté, le confort et l'intemporalité de produits parfumés délicatement conçus avec sa gamme captivante de parfums de luxe. « De l'arôme alléchant du bois de santal, du miel, de la fève tonka et d'autres parfums délicieux, nos produits parfumés sont parfaits pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante chez vous. Ils font aussi d'excellents cadeaux. »

À l'approche de la Saint-Valentin, la boutique LiftedCo propose l'expérience sensorielle de luxe ultime avec ses nouveaux produits spéciaux Saint-Valentin . Ces produits sont les cadeaux parfaits pour offrir une journée spéciale à votre partenaire. Les clients peuvent profiter des promotions en cours et suivre le lancement de nouveaux produits sur Instagram , Pinterest, TikTok ainsi que les sites Web Westbury Museum et LiftedCo.

Les produits Westbury Museum se distinguent par leur style, leur polyvalence et leur qualité, ce qui les rend uniques et durables, mais également abordables. Les meubles, décorations, produits d'art et produits parfumés de luxe haut de gamme allient confort suprême et rapport qualité-prix.

En plus d'être une marque de mode et de style de vie de luxe renommée, la société s'investit dans la communauté. Westbury Museum fait don d'un pourcentage de ses ventes à ses partenaires à but non lucratif qui soutiennent diverses causes telles que la progression des communautés, l'aide à la planète et la création de possibilités de progression de carrière.

Rendez-vous sur le site de Westbury Museum pour découvrir ses collections de luxe en développement et ses partenariats de designers.

