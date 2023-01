Grande finale du Bocuse d'Or : 11e place pour l'équipe canadienne 100% ITHQ





MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier de souligner la brillante performance de l'équipe canadienne qui s'est hissée au 11e rang du classement de la grande finale du Bocuse d'Or! Composée de Samuel Sirois et de Gilles Herzog, tous deux professeurs de cuisine à l'ITHQ, ainsi que de Léandre Legault-Vigneau, commis et récent diplômé de l'ITHQ, l'Équipe Canada a affronté hier, à Lyon, les meilleurs chefs des 23 autres pays en compétition.

« Se rendre en finale du plus grand concours culinaire international est déjà une victoire incroyable! Samuel, Gilles et Léandre se sont taillé une place enviable parmi les chefs les plus talentueux du monde. Ce succès a permis à la gastronomie canadienne de rayonner sur l'échiquier mondial! Félicitations à nos deux professeurs et à leur talentueux diplômé! Tout l'ITHQ est fier de vous et de votre impressionnant parcours! C'est un privilège pour notre école de vous compter parmi ses enseignants, et pour nos étudiants et étudiantes d'apprendre leur art auprès de vous. » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Les épreuves du Bocuse d'Or

Lors de la compétition, les deux professeurs au programme Cuisine supérieure de l'ITHQ et leur ancien étudiant ont mis toute leur énergie à épater le jury en affrontant deux épreuves devant être réalisées en 5 heures 30 minutes.

La première, « Feed the kids », mettait de l'avant l'importance de la nutrition pour la santé des enfants. Devant réaliser un menu équilibré autour de la courge en y intégrant un oeuf, l'équipe canadienne a proposé un plat aussi ludique qu'esthétique.

L'« Épreuve du plateau Bocuse d'Or 2023 » mettait, quant à elle, la lotte à l'honneur. L'équipe canadienne a su sublimer ce poisson, en composant un plateau pour le moins remarquable se voulant un hommage aux racines multiculturelles du peuple canadien.

Des années de préparation pour les olympiques de la gastronomie

Rappelons qu'avant de se rendre à Lyon pour la grande finale du Bocuse d'Or 2023, l'équipe canadienne avait d'abord dû renoncer à la finale 2021, en raison de l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19. Loin de se laisser abattre par ce malheureux revirement, les chefs n'ont pas hésité à se relever les manches afin de se préparer pour la sélection des Amériques, qui s'est tenue l'été dernier à Santiago du Chili. Forts d'une 2e place sur le podium, ils ont depuis travaillé sans relâche pour se présenter dans les meilleures conditions à cette nouvelle édition des olympiques de la gastronomie.

Cliquez ici pour accéder à une sélection de photos du concours et de l'équipe.

(Crédits : Bocuse d'Or, Chefs Canada, lesphotosdaugustin)

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 15:36 et diffusé par :