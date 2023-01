Quantfury dépasse les 250 millions d'USD d'économies de commissions et de frais au bénéfice de ses utilisateurs, et présente sa nouvelle fonctionnalité: des aperçus en temps réel sur les opportunités d'économies





Quantfury Trading Limited ("Quantfury"), une société internationale de courtage sur produits dérivés qui offre des opportunités de trading et d'investissement sans commission au comptant et en temps réel sur les bourses mondiales - sans aucune commission ni frais d'emprunt - depuis la fin de l'année 2018, annonce avoir franchi le jalon historique de 250 millions d'USD d'économies de frais au bénéfice de ses utilisateurs.

Avec la dernière version de l'application et des plateformes de trading en ligne Quantfury, les clients de la société peuvent désormais vérifier en temps réel combien ils ont économisé en frais dans le cadre de leurs échanges ouverts ou fermés, en comparaison avec d'autres plateformes de trading largement utilisées à travers le monde, comme le compte de trading en ligne eToro, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance, etc.

Ali Pourdad, PDG de Quantfury Trading, commente en ces termes: "Quantfury continue d'offrir des conditions incomparables de trading et d'investissements à l'échelle mondiale. Nous sommes désormais heureux de pouvoir proposer un niveau supplémentaire de transparence inégalée."

La fonction d'économie totale sur les frais et les commissions sera également soulignée sur www.quantfury.com en temps réel. Le site suit les volumes mensuels et le nombre de clients de Quantfury, démontrant ainsi l'engagement continu de la société à offrir des conditions de trading et une transparence inégalées à son public mondial de détaillants.

À propos de Quantfury

Quantfury est une société de trading internationale qui permet de trader et d'investir sans commission au comptant et en temps réel sur les bourses et les crypto-échanges mondiaux. Fondée en 2017 par un groupe de traders, d'analystes quantitatifs et de professionnels de l'apprentissage automatique, la société s'est donné pour mission de changer, partout dans le monde, le secteur du trading pour particuliers et ses pratiques abusives pour le rendre rentable, équitable et transparent. En 2023, Quantfury compte plus de 400.000 utilisateurs dans plus de 56 pays.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.quantfury.com.

