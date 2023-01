Le gouvernement du Canada investit 71 millions de dollars dans le financement de l'infrastructure de Parcs Canada





Des projets prioritaires dans les parcs nationaux Jasper, Yoho, Kootenay et Banff seront axés sur les infrastructures essentielles, la sécurité des visiteurs et l'amélioration de leur expérience

BANFF, AB, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces lieux contribuent à la santé de notre patrimoine naturel et bâti, à la résilience face aux changements climatiques et à la création d'emplois dans nos collectivités, tout en permettant d'offrir aux visiteurs des expériences intéressantes et de grande qualité, dans un contexte sécuritaire, partout au Canada.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre responsable de Parcs Canada, et Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé l'octroi d'environ 71 millions de dollars sur trois ans pour des projets dans les parcs nationaux de montagne. Les projets comprennent des améliorations d'infrastructures essentielles dans la communauté de Lake Louise, des mises à niveau des centres de répartition de Parcs Canada à Banff et à Jasper, ainsi que plusieurs améliorations de routes et de ponts. Cet investissement fait partie du financement de 557 millions de dollars sur trois ans annoncé récemment par le gouvernement du Canada pour assurer la poursuite des projets d'infrastructure et des travaux d'entretien des biens de Parcs Canada à l'appui de la fonction essentielle qu'il remplit auprès des Canadiens et des visiteurs.

Grâce à cet investissement fédéral, Parcs Canada continuera d'améliorer les infrastructures essentielles dans les collectivités, de maintenir des normes élevées pour les visiteurs et d'accroître la sécurité sur les autoroutes et les routes qui conduisent le public et les visiteurs dans les parcs nationaux de montagne. Dans le secteur de Lake Louise, d'importantes réparations des infrastructures communautaires de distribution d'eau et d'égout amélioreront la qualité du service pour les résidents, les intervenants et les visiteurs, tandis que le réaménagement de Lake Louise Drive améliorera la sécurité et l'expérience des visiteurs. L'équipement des centres de répartition de Parcs Canada à Banff et à Jasper sera mis à niveau afin d'assurer des réponses rapides et efficaces, essentielles à la sécurité publique en situation d'urgence. Enfin, Parcs Canada effectuera des réparations et des remises en état sur des routes primaires et secondaires des parcs nationaux Jasper, Banff, Kootenay et Yoho, et entreprendra des travaux de conception de ponts dans le parc national Jasper, ce qui améliorera la sécurité et l'expérience des voyageurs sur ces importants corridors.

Depuis 2015, le programme d'investissements fédéraux dans l'infrastructure a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens dans tout le pays. Ces améliorations permettent de garantir la sécurité publique, la qualité et la fiabilité des offres aux visiteurs, et d'intégrer des technologies vertes et la résilience climatique, tout en rapprochant les Canadiens de la nature et de l'histoire.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la durabilité des actifs de Parcs Canada afin que la vitalité culturelle, environnementale et économique que les lieux patrimoniaux nationaux procurent au Canada puisse perdurer dans l'avenir. Les solides améliorations apportées par Parcs Canada aux routes traversant les emblématiques parcs nationaux de montagne permettront aux Canadiens de vivre des expériences de voyage plus sécuritaires et de se rapprocher de la nature. L'amélioration des capacités de première intervention de Parcs Canada grâce à la mise à niveau de l'équipement de répartition permettra de maintenir des délais d'intervention rapides et efficaces en situation dangereuse. La mise à niveau des infrastructures essentielles dans la communauté de Lake Louise améliorera la qualité du service, ce qui se traduira par des avantages concrets pour les visiteurs, les communautés et les entreprises locales et l'industrie touristique du pays. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre responsable de Parcs Canada, et député de Winnipeg-Sud

« Les parcs nationaux du Canada sont au coeur de notre identité canadienne et de notre portefeuille touristique. Notre gouvernement travaille avec les groupes autochtones locaux et les communautés rurales pour s'assurer que nous offrons aux visiteurs des expériences de haute qualité tout en protégeant nos merveilles naturelles pour les générations futures. Les investissements d'aujourd'hui permettront d'améliorer les infrastructures essentielles des parcs nationaux à travers le pays, améliorant ainsi la qualité de vie des communautés avoisinantes tout en assurant la sécurité et l'accessibilité des parcs tout au long de l'année. »

Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

Faits en bref

La capacité de Parcs Canada à remplir son mandat de conservation et de mise en valeur des lieux patrimoniaux nationaux au Canada repose sur ses biens. Plus qu'un simple soutien pour les visiteurs, ces biens, qui constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique canadiennes, remplissent des fonctions essentielles, comme le transport, la gestion de l'eau, la sécurité publique et les services aux résidants et aux entreprises, tout en étant une source de fierté commune pour les Canadiens.

repose sur ses biens. Plus qu'un simple soutien pour les visiteurs, ces biens, qui constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique canadiennes, remplissent des fonctions essentielles, comme le transport, la gestion de l'eau, la sécurité publique et les services aux résidants et aux entreprises, tout en étant une source de fierté commune pour les Canadiens. Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada compte plus de 18 500 biens bâtis tels que des autoroutes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments historiques et des fortifications, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil et des bâtiments et complexes opérationnels.

Les parcs nationaux Banff , Jasper , Yoho et Kootenay font partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO des montagnes Rocheuses canadiennes et sont réputés pour leurs paysages de montagne spectaculaires de part et d'autre de la ligne de partage des eaux en Alberta et en Colombie-Britannique.

, , Yoho et Kootenay font partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO des montagnes Rocheuses canadiennes et sont réputés pour leurs paysages de montagne spectaculaires de part et d'autre de la ligne de partage des eaux en et en Colombie-Britannique. L'intégrité écologique est la priorité absolue de Parcs Canada. Les évaluations d'impact sont utilisées pour gérer l'incidence des projets d'infrastructure et, lorsque cela est possible, pour accroître les gains écologiques des écosystèmes des parcs.

Du 30 janvier au 13 février 2023, l'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite les Canadiens à participer à la Table ronde du ministre responsable de Parcs Canada de 2023 sur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation de Parcs Canada. Un portail de consultation en ligne sera disponible pour recevoir les commentaires du grand public à l'adresse parlonsdeparcscanada.ca.

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 14:00 et diffusé par :