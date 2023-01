Automatisation et robotisation - Appui de 4 M$ à l'entreprise DE LA FONTAINE pour accélérer sa production





SHERBROOKE, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 4 millions de dollars à l'entreprise DE LA FONTAINE pour l'acquisition d'équipements automatisés et numériques qui vont lui permettre d'automatiser l'ensemble de sa production, principalement les étapes de pliage et de découpe et certaines phases de coupage et de collage. Afin d'installer les nouveaux équipements sur le plancher principal, un deuxième étage sera construit sur l'édifice actuel pour y aménager les bureaux administratifs.

La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Élisabeth Brière, au nom de la députée de Brome??Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, ainsi que Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, accompagné de la whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François, Geneviève Hébert, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'objectif de ce projet d'investissement, évalué à plus de 11,5 millions de dollars, est de permettre à l'entreprise spécialisée dans la fabrication de portes et de cadres en acier d'augmenter sa production afin de répondre à la demande et de solidifier sa position dans ce secteur.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable d'un million de dollars consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec accorde une somme de trois millions de dollars par l'entremise du volet Appui aux projets d'investissement favorisant la productivité et l'expansion des entreprises, du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Citations

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, DE LA FONTAINE pourra consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région de Sherbrooke et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Un de nos objectifs économiques est d'avoir un secteur manufacturier encore plus innovant et performant qui utilise davantage l'automatisation et la robotisation dans ses procédés. En accompagnant les PME à cette étape de leur parcours, on leur permet de mettre en place des projets qui vont soutenir leur croissance et assurer leur compétitivité. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement a pris des mesures pour aider nos entreprises qui misent sur l'automatisation. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à DE LA FONTAINE, dont le succès fait rayonner non seulement la région de Sherbrooke, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En aidant les entreprises à s'outiller adéquatement, nous contribuons tous ensemble à rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Véritables moteurs de développement économique, les PME contribuent à maintenir la vitalité et le dynamisme des communautés. En activité depuis plus de cinquante ans, DE LA FONTAINE représente un atout majeur pour la municipalité de Sherbrooke. Soutenir de telles entreprises s'inscrit dans notre visée d'un Québec moderne et compétitif. »

Geneviève Hébert, whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François

« Au cours des dix dernières années, DE LA FONTAINE s'est positionnée pour devenir le leader dans la fabrication et le service rapide dans son industrie. C'est grâce à nos investissements en technologies, ainsi que notre modèle d'affaires unique, que nous avons été en mesure de nous implanter dans six régions américaines, de nous positionner de façon stratégique, en plus d'offrir des délais de fabrication très courts. Victime de notre succès, il était maintenant temps d'investir considérablement pour l'amélioration de notre usine de Sherbrooke. Là où tout a commencé, il y a maintenant 55 ans. Avec ces améliorations, nous pouvons augmenter notre capacité et ainsi continuer d'accroître notre présence en Amérique du Nord. »

Gabriel de La Fontaine, directeur général, DE LA FONTAINE

Faits saillants

Entreprise familiale de troisième génération établie à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie, depuis 1968, DE LA FONTAINE conçoit et fabrique des portes et cadres en acier à usage commercial. Elle emploie plus de 200 personnes au siège social de Sherbrooke et en compte plus d'une centaine d'autres réparties dans ses six usines aux États-Unis.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Restez branchés

DEC sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 14:00 et diffusé par :