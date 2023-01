Le plus grand sommet consacré à la chaîne de blocs au monde a présenté LOLLIPOP à Bangkok





SINGAPOUR, le 23 janv. 2023 /CNW/ - La 23e édition des réunions d'élite mondiales du World Blockchain Summit (WBS) sur le thème « Favoriser le futur du Web 3.0 », a eu lieu du 8 au 9 décembre dernier à l'hôtel Athenee à Bangkok. La Thaïlande vise à être une plaque tournante pour toutes les parties prenantes clés de l'écosystème de la chaîne de blocs, de la cryptomonnaie et du Web3.

Le WBS est l'un des plus importants évènements de l'industrie, attirant des milliers de personnes influentes dans l'industrie de la chaîne de blocs, y compris des développeurs, des investisseurs et des entrepreneurs. Organisé pour la première fois à Dubaï en 2017, l'évènement a connu un franc succès et a attiré plus de 400 personnes du monde entier. Des conférenciers des quatre coins du monde assistent aux évènements pour échanger des idées sur les tendances actuelles et futures concernant le Web3, la DeFi, les jetons non fongibles, etc.

Des investisseurs, des entreprises en démarrage, des représentants du gouvernement et des chefs de file de la technologie se sont réunis pour discuter de l'avenir de l'industrie et des façons novatrices de transformer les activités commerciales et gouvernementales.

Mohammed Saleem, fondateur et chef de la direction du WBS, a déclaré : « Avec l'impact significatif de l'adoption mondiale de la technologie de la chaîne de blocs sur tous les secteurs des entreprises et de l'industrie, et la Thaïlande qui se positionne en tant que chef de file en matière de cryptomonnaie sur le marché de l'ANASE, nous avons l'intention d'unir les passionnés de cryptomonnaie lors d'une conférence de deux jours afin de favoriser l'avenir du Web3. »

Approche novatrice de LOLLIPOP

LOLLIPOP, un commanditaire Argent, a été l'un des projets les plus en vue au sommet. Son équipe a aidé les visiteurs à en apprendre davantage sur l'utilisation du marché des jetons non fongibles dans le métavers et sur ce que LOLLIPOP prévoit de réaliser.

La conception unique du stand est devenue une occasion d'établir des liens avec des projets semblables et diversifiés. Cela a donné aux gens l'impression que le projet n'est pas seulement amusant, mais aussi utile pour le marché des jetons non fongibles. De nombreuses photos ont été prises, et les participants ont eu droit à des sucettes et à d'autres cadeaux.

Réalisations de LOLLIPOP au Sommet

Le porte-parole de la marque LOLLIPOP, Chad, a fait une présentation impressionnante sur le rôle de LOLLIPOP dans le Web3 et le métavers. Il a déclaré : « Le projet vise la lune et LOLLIPOP sera un marché indispensable pour l'achat et la vente de jetons non fongibles. » Dans son discours, Chad a fait reconnaître LOLLIPOP comme une solution de pointe qui révolutionnera l'ère du métavers.

À propos de LOLLIPOP

À l'heure actuelle, LOLLIPOP est un système DeFi doté de fonctions d'échange et de jalonnement qui utilise son propre jeton LPOP. La solution veut devenir un marché de jetons non fongibles interchaînes démocratique et interopérable. Nous espérons développer davantage le marché de jetons non fongibles en introduisant une plateforme plus transparente et conviviale pour le grand public.

