AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse de Paul St-Pierre Plamondon devant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, visitera aujourd'hui l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et profitera de l'occasion pour rencontrer des représentants de...

La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) célèbre aujourd'hui son 45e anniversaire et réitère son appui indéfectible envers l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Depuis 1978, la Fondation HMR permet la réalisation d'initiatives...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 332 nouveaux cas, pour un total de 1?299 051 personnes infectées*;0 nouveaux décès, pour un total de 17?865 décès,...

Comme la COVID-19 continue de circuler au Canada, il est important que chaque personne maintienne sa vaccination à jour pour renforcer sa réponse immunitaire et réduire le risque de développer une forme grave de la maladie. Aujourd'hui, l'honorable...