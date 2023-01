Le premier conseiller scientifique en chef d'une ville nommé à Victoriaville





VICTORIAVILLE, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Soucieuse d'être une leader en développement durable, la Ville de Victoriaville est fière de procéder à la nomination du professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières Simon Barnabé à titre de conseiller scientifique en chef de la Ville de Victoriaville. Collaborateur depuis de nombreuses années avec la Ville de Victoriaville, ses entreprises et ses organisations partenaires, le professeur Simon Barnabé met à contribution son vaste réseau au bénéfice de Victoriaville et sa région.

« Nous voulons que Victoriaville soit un leader en matière d'environnement et de développement durable. Pour y arriver, nous devons innover et sortir des sentiers battus. Nous devons miser sur une expertise de pointe pour accompagner nos actions. C'est pour cette raison que nous sommes fiers de la nomination d'un conseiller scientifique en chef, une première au Québec, pour nous permettre de mieux appuyer le travail des décideurs municipaux, de poursuivre l'innovation ainsi que l'adoption des meilleures pratiques. La nomination du professeur Barnabé représente également un engagement concret de la Ville avec le milieu scientifique et de l'enseignement supérieur pour le mieux-être de Victoriaville, de ses institutions, de ses entreprises et de sa population », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Félicitations à la Ville de Victoriaville et à son maire pour la nomination du tout premier conseiller scientifique en chef. Victoriaville fait vraiment figure de pionnière en intégrant de manière tangible le conseil scientifique dans la prise de décision des élus et des hauts fonctionnaires. Je suis convaincu que le professeur Simon Barnabé, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, sera à la hauteur des attentes de la Ville. J'espère vivement que l'annonce d'aujourd'hui incitera d'autres villes à reconnaître l'importance de la science dans leurs activités en imitant Victoriaville. Je serai là pour vous appuyer », réagit le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.

« La nomination du professeur Barnabé témoigne de façon éloquente l'impact que peuvent avoir les scientifiques auprès des collectivités. Cette fonction de scientifique en chef représente une formidable occasion de marier science, conseil et gouvernance de proximité. Si l'implication du professeur Barnabé est honorable, la marque de reconnaissance et de confiance qui lui est exprimée par la Ville de Victoriaville rejaillit également sur l'UQTR », précise le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette.

« Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une nouvelle façon pour de petites et moyennes villes de rapprocher la science de leurs décideurs municipaux et de les aider à jouer un rôle central dans l'écosystème de recherche et d'innovation de leur région et du Québec », résume le professeur Barnabé au sujet de sa nomination.

La nomination du professeur Barnabé permettra aux instances municipales d'avoir accès à des avis scientifiques ou de faire appel à un réseau de contacts scientifiques. En plus d'être un chercheur scientifique, dûment reconnu par ses pairs pour sa formation et ses contributions scientifiques, le conseiller scientifique en chef permettra d'adresser des enjeux et questionnements des décideurs municipaux avant des prises de décision ou pour faire des choix avisés reposant sur des informations et des connaissances scientifiques.

Ce partenariat offrira un meilleur arrimage avec le milieu scientifique pour répondre aux enjeux concrets de la Ville. Par exemple, le conseiller scientifique en chef accompagnera la Ville et ses partenaires dans la réalisation de projets de développement innovateur. Par son implication à la réalisation de projets mobilisateurs transdisciplinaires, le conseiller scientifique en chef appuiera la mission des organismes de développement économique local.

À propos du conseiller scientifique en chef de la Ville de Victoriaville

Professeur au Département de chimie, biochimie et physique de l'UQTR, Simon Barnabé est titulaire de la chaire de recherche municipale pour les villes durables depuis 2020, cotitulaire de la chaire de recherche industrielle sur la bioénergie et la bioéconomie régionale et codirecteur de l'Institut d'Innovation en Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies.

SOURCE Ville de Victoriaville

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 12:38 et diffusé par :