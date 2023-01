Avis aux médias - Négociations dans le secteur public





Le gouvernement ne doit pas ignorer les besoins du personnel de soutien scolaire

VAUDREUIL-DORION, QC , le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, sera dans la région de Vaudreuil-Dorion, demain, pour discuter avec le personnel de soutien scolaire du Centre de services scolaire des Trois-Lacs et de faire le point sur les négociations en cours.

Il sera accompagné du président du Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (SPSTL-CSQ), Éric Vézina. Ils vont aborder les sujets de la pénurie de personnel, des problèmes d'attraction et de rétention de main-d'oeuvre, de la violence subie par le personnel de soutien scolaire et des demandes patronales décevantes.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, et le président du SPSTL-CSQ, Éric Vézina, convoquent les médias à une conférence de presse, qui se tiendra demain, mercredi le 24 janvier, à 16 heures.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse

FPSS-CSQ et SPSTL-CSQ



QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Éric Vézina, président du SPSTL-CSQ



QUAND : Le 24 janvier 2023

À 16 h



OÙ : Salle Paul-Émile Meloche (Grand théâtre)

400 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 6E6

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

Profil du SPSTL-CSQ

Le Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (SPSTL-CSQ) représente 1 335 membres du personnel de soutien. Les membres sont répartis dans 41 corps d'emplois différents. Il est affilié à la FPSS-CSQ.

