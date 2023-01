Le Canada atteint son objectif en matière d'immigration francophone en 2022





Le plus grand nombre de nouveaux arrivants francophones accueillis depuis 2006

STURGEON FALLS, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - L'immigration est une valeur essentielle au Canada et elle reflète la mosaïque culturelle qui façonne l'identité du pays. L'apport de l'immigration francophone est d'autant plus indéniable, puisqu'elle contribue à la richesse linguistique, démographique et économique des communautés francophones.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre et Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, étaient présents à l'École secondaire catholique Franco-Cité à Sturgeon Falls pour annoncer que le Canada a atteint sa cible de 4,4 % d'immigrants d'expression française hors Québec en 2022.

Au cours de la dernière année, plus de 16 300 nouveaux immigrants se sont installés au sein des communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. Lors de la première année de recensement en 2006, le nombre d'admissions de résidents d'expression française à l'extérieur du Québec s'élevait à un peu plus de 2800. Cela représente un bond significatif de 3,02 % (1,38 % à 4,4 %) entre 2006 et 2022. Il s'agit du plus grand nombre d'immigrants francophones hors Québec accueillis au pays depuis le début du recensement des données. Ces nouveaux arrivants contribuent à l'épanouissement de ces communautés à l'extérieur du Québec et à la diversité du paysage culturel et linguistique qui caractérise notre pays. Ils aident également à renforcer l'économie des communautés dans lesquelles ils se sont établis.

En atteignant cette cible, le Canada démontre son implication et son soutien à renforcer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Cet accomplissement permet également de consolider l'apport de ces nouveaux arrivants au rayonnement de la langue française, et de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre partout au pays. Cela ne serait pas possible sans une étroite collaboration avec les provinces et territoires, ainsi que les intervenants francophones.

Le Canada poursuit ses efforts en matière d'immigration francophone hors Québec, une priorité phare pour les prochaines années. Le gouvernement réitère son engagement à favoriser l'accroissement démographique et la prospérité économique, et développe actuellement une politique en matière d'immigration francophone qui permettra de renforcer et de guider notre travail. Le chemin vers la réussite est entamé et le travail persistera vers l'atteinte des objectifs ambitieux en matière d'immigration francophone dans les années à venir.

« Aujourd'hui, nous démontrons que l'immigration francophone est au coeur des valeurs qui font du Canada un pays riche par sa culture et le caractère distinctif de ses 2 langues officielles. Nous avons atteint notre cible, il s'agit d'un moment important et cela reflète l'importance et la contribution des immigrants d'expression française à la vitalité et à l'épanouissement des communautés francophones hors Québec. Nous continuerons d'accueillir des immigrants d'expression française afin d'assurer la pérennité de ces communautés essentielles qui contribuent à forger l'avenir de notre pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'immigration francophone joue un rôle clé pour rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire, en plus de contribuer étroitement au développement économique de notre pays. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction et nous donnera l'élan nécessaire pour adopter une nouvelle politique en immigration francophone robuste, présentée dans le projet de loi C-13, avec des objectifs, des cibles et des indicateurs précis qui permettront d'assurer la pérennité de la langue française. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles

« Les nouveaux arrivants sont essentiels au développement et à l'épanouissement des communautés francophones. Ils le sont d'autant plus au sein des communautés en situation minoritaires. Le Canada a toujours agi en tant que précurseur dans ses efforts pour créer davantage d'occasions pour aider ces communautés à prospérer culturellement et économiquement et par le fait même, accroître leur poids démographique. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

L'atteinte de la cible de 4,4 % des admissions hors Québec représente une augmentation par rapport au pourcentage atteint chaque année depuis 2006, année où le recensement des données a commencé. Voici donc la ventilation de ces données : 1,38 % (2857) en 2006 ; 1,56 % (2985) en 2007 ; 1,58 % (3192) en 2008 ; 1,58 % (3197) en 2009; 1,53% (3462) en 2010; 1,82% (3593) en 2011; 1,80 % (3652) en 2012; 1,78% (3696) en 2013; 1,44% (3033) en 2014; 1,34% (2995) en 2015; 1,61% (3910) en 2016; 1,77 % (4141) en 2017; 1,82 % (4922) en 2018; 2,82% (8470) en 2019; 3.61% (5756) en 2020; 1,95% (6949) en 2021; 4,44% (16371) en 2022.

*Les données représentent des estimations préliminaires et pourraient être modifiées.

Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrants francophones a connu un accroissement de 42 470 résidents permanents. Considérant que les seuils d'immigration augmentent annuellement, la cible de 4,4 % représente un plus grand nombre d'immigrants en 2022 comparé à 2018. Cela veut dire que nous avons non seulement atteint nos cibles, mais nous avons accueilli 3 fois plus d'immigrants qu'en 2018.

Le français est la première langue officielle parlée d'un nombre croissant de Canadiens, mais la proportion que les Canadiens francophones représentent a diminué de 2016 (22,2 %) à 2021 (21,4 %).

De 2016 à 2021, le nombre de Canadiens qui parlent français de façon prédominante à la maison a augmenté au Québec, en Colombie-Britannique et au Yukon , mais a diminué dans les autres provinces et territoires.

, mais a diminué dans les autres provinces et territoires. En 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a publié la stratégie « Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d'immigration francophone », dont un des objectifs était d'atteindre une cible de 4,4 % d'immigrants d'expression française hors Québec d'ici 2023.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, a alloué près de 500 millions de dollars sur 5 ans à l'appui des langues officielles, dont 40,7 millions de dollars visant les initiatives d'immigration francophone.

Les Canadiens de partout au pays peuvent constater à quel point les nouveaux arrivants profitent aux collectivités locales grâce à la campagne L'immigration, ça compte.

