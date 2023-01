Tangerine transforme les tirs par le panneau des Raptors de Toronto en cagnotte pour financer des initiatives communautaires liées au basketball





La Banque Tangerine fait un don de 1?000 $ pour chaque tir par le panneau effectué par les Raptors pendant la saison 2022-2023 de la NBA pour des initiatives communautaires liées au basketball, comme le camp Lady Ballers

TORONTO, le 23 janv. 2023 /CNW/ - La Banque Tangerine (Tangerine) a annoncé aujourd'hui que le camp Lady Ballers sera le premier partenaire à bénéficier de la Cagnotte Tir dans le mille , un programme conçu pour aider à financer des initiatives communautaires liées au basketball partout au pays.

En tant que banque officielle des Raptors de Toronto et de NBA Canada, Tangerine comprend que le basketball est plus qu'un simple jeu sur le terrain. C'est pourquoi, au début de la saison actuelle de la NBA, Tangerine a lancé la Cagnotte Tir dans le mille, où 1?000 $ sont déposés dans la cagnotte chaque fois qu'un joueur des Raptors réussit un tir par le panneau pendant sa saison régulière. À la fin de la saison, les fonds de la Cagnotte Tir dans le mille seront versés à des initiatives communautaires liées au basketball méritantes partout au Canada. En date du 23 Janvier 2023, les Raptors ont effectué 71 tirs par le panneau, accumulant 71,000 $ dans la Cagnotte Tir dans le mille depuis le début de la saison.

«?La Cagnotte Tir dans le mille est une autre façon pour Tangerine de s'engager auprès de la communauté et des amateurs de basketball, explique Gillian Riley, présidente et directrice générale de la Banque Tangerine. Grâce aux Initiatives Tangerine, nous appuyons les organismes communautaires qui font une différence dans leur collectivité, en particulier les jeunes qui pratiquent du sport. Nous sommes ravis de miser sur notre partenariat avec le camp Lady Ballers et d'aider à faciliter le travail incroyable qu'il fait pour renforcer la confiance et les compétences de vie des jeunes filles grâce au basketball.?»

Le camp Lady Ballers est le premier partenaire communautaire à être annoncé comme bénéficiaire de la Cagnotte Tir dans le mille. Les fonds qu'il recevra serviront à financer la création d'un camp d'été de basketball de six semaines pour les jeunes dans les collectivités mal desservies de la région du Grand Toronto.

«?Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat avec un organisme qui comprend l'importance d'un accès équitable au sport et à l'éducation pour nos jeunes, a déclaré Toyo Ajibolade, fondatrice et directrice générale du camp Lady Ballers. L'engagement de Tangerine appuiera les coûts directs des programmes axés sur les filles qui encouragent le développement physique, émotionnel et éducatif non compétitif.?»

Tangerine invite les Canadiens à suivre et à encourager chaque tir par le panneau des Raptors cette année. En plus d'appuyer une bonne cause, lorsque le montant total de la Cagnotte Tir dans le mille atteint certains jalons, les prix exclusifs du concours sont débloqués, y compris des articles et des billets de parties des Raptors, des voyages aux finales de la NBA, et plus encore. Les Canadiens peuvent s'inscrire pour courir la chance de gagner*, regarder la Cagnotte Tir dans le mille augmenter et en apprendre davantage sur Tangerine.ca/Tirdanslemille .

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne de premier plan qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de plus de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds d'investissement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise des Initiatives Tangerine MC, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1?200 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

@tangerinebank

@tangerinebank

Facebook.com/TangerineBank

Avis juridiques :

Toronto Raptors et les logos et mots servant de marques connexes sont des marques de commerce, des dessins et d'autres formes de propriété intellectuelle de NBA Properties Inc. et des Toronto Raptors et sont utilisés sous licence. © 2022 NBA Properties, Inc. Tous droits réservés.

* Aucun achat ou ouverture de compte nécessaire. Le concours se déroule du 19 octobre 2022 à 8 h (HE) au 9 avril 2023 à 23 h 59 (HE) (la durée du concours). Le concours s'adresse aux résidents légaux du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de leur participation. Un (1) voyage pour le gagnant et un invité au match des étoiles de la NBA 2023 au Vivint Smart Home Arena à Salt Lake City, en Utah, le 19 février 2023 (VDA 10 000 $) sera attribué à un (1) gagnant parmi toutes les participations admissibles reçues au plus tard le 26 octobre 2022. Tangerine déposera 1?000 $ chaque fois que les Raptors de Toronto réussiront un tir par le panneau (tel que défini par la NBA à nba.com/stats/team/1610612761/shooting?SeasonType=Regular+Season ) lors d'un match de la saison régulière pendant la durée du concours. Lorsque certains jalons du solde de la Cagnotte Tir dans le mille seront atteints, jusqu'à soixante-dix-sept (77) prix supplémentaires pourront être gagnés lors de tirages ultérieurs, selon les modalités suivantes : dix (10) cartes-cadeaux de Real Sports Apparel de 100 $ lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 5?000 $; dix (10) laissez-passer de la NBA (NBA League Pass Premium) lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 10?000 $ (VDA 180 $ chaque); vingt (20) maillots des Raptors de Toronto lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 15?000 $ (VDA 150 $ chaque); dix (10) ensembles de marchandise des Raptors de Toronto lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 25?000 $ (VDA 250 $ chaque); vingt (20) maillots signés des Raptors de Toronto lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 50?000 $ (VDA 275 $ chaque); cinq (5) expériences virtuelles avec le personnel des Raptors lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 75?000 $ (VDA 1?000 $ chaque); un (1) voyage pour le gagnant et un invité au match d'ouverture (23-24) à domicile des Raptors lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 100?000 $ (VDA 10 000 $); et un (1) voyage pour le gagnant et un invité à un match des finales de la NBA (22-23) lorsque le solde de la Cagnotte Tir dans le mille atteint 125?000 $ (VDA 10 000 $). La valeur au détail totale approximative potentielle de l'ensemble des prix est de 48?800 $. Les chances de gagner un prix dépendront du nombre total de participations admissibles reçues avant chaque date de tirage. Limite de deux (2) prix par participant. Question d'habileté mathématique requise. Des conditions s'appliquent. Consultez le règlement officiel pour obtenir tous les détails, y compris la définition des termes utilisés.

SOURCE Tangerine

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 12:08 et diffusé par :