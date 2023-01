Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Aux côtés de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans





MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) célèbre aujourd'hui son 45e anniversaire et réitère son appui indéfectible envers l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Depuis 1978, la Fondation HMR permet la réalisation d'initiatives essentielles au bien-être et à la santé de la communauté de l'Est de Montréal et procure à l'HMR les ressources indispensables au maintien de l'excellence en matière de soins, de recherche et d'enseignement.

Julie Desharnais, directrice générale de la Fondation HMR se réjouit : « 2023 s'amorce après une année jalonnée de grandes réalisations pour la Fondation. En effet, plus de 7,5 millions de dollars ont été remis à l'HMR en 2022 : une année record depuis 1978! Maintenant plus que jamais, l'HMR a besoin de l'appui des donateurs de la Fondation. Je les remercie sincèrement d'être là, pour la santé de notre Hôpital ».

Journée Mille Mercis : un véritable marathon téléphonique de la reconnaissance

Le mercredi 25 janvier, la Fondation HMR soulignera son anniversaire en lançant la Journée Mille Mercis, une toute nouvelle tradition annuelle pendant laquelle employés, ambassadeurs et partenaires se relaieront afin de contacter personnellement des donateurs pour les remercier chaleureusement de leur engagement envers la Fondation.

Tous se réuniront par la suite pour un cocktail anniversaire qui se déroulera en présence de donateurs et d'anciens patients de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Deux symboles de l'Est de Montréal s'unissent

La Journée Mille Mercis de la Fondation HMR culminera avec l'illumination en vert de la Tour du Parc olympique de Montréal, portant ainsi le message de reconnaissance au plus grand nombre possible et réaffirmant, à l'occasion de son 45e anniversaire, la solidarité de l'organisation envers la population de l'Est de Montréal ainsi que tous les patients et professionnels de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

La Fondation HMR remercie chaleureusement le Parc olympique pour la visibilité accordée.

À propos de la Fondation HMR

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 45 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

À vos côtés depuis 1978!

