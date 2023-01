Teleperformance a contribué à l'éducation de plus de 60 000 enfants vulnérables en 2022





Teleperformance (Paris:TEP), le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce avoir aidé plus de 60 000 enfants en situation de précarité dans 50 pays en 2022 dans le cadre de son programme Citizen of the World (COTW).

Créé en 2006, COTW s'inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) de Teleperformance qui vise à répondre aux grands enjeux mondiaux actuels. Le groupe s'engage à créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes tout en s'assurant que les générations futures auront la capacité de subvenir à leurs propres besoins. L'initiative COTW a notamment l'ambition d'aider les enfants les plus vulnérables dans le monde entier en répondant à leurs besoins fondamentaux et en facilitant leur épanouissement personnel.

Depuis sa création, l'initiative COTW a contribué à un monde meilleur en collectant 60 millions de dollars US en numéraire et en dons en nature. Les divers engagements pris dans le cadre de ce programme incluent notamment : le financement et le parrainage de foyers pour nourrissons abandonnés dans les pays en développement, la fourniture de vermifuges et d'équipements médicaux, la distribution de nourriture, le don d'ordinateurs aux écoles défavorisées, le don de vêtements et de jouets et le financement du transport de victimes.

Clémentine Gauthier-Medina, directrice RSE du groupe, a déclaré : « Se préoccuper des autres et soutenir les populations vulnérables font partie de l'ADN de Teleperformance. C'est pourquoi nous nous engageons à améliorer la vie des enfants, des familles et des communautés dans lesquelles vivent nos collaborateurs et leurs familles. »

Les principales réalisations de COTW en 2022 sont :

Aux États-Unis, le partenariat avec la Granite Education Foundation (GEF) a permis d'aider 17 000 enfants, dont 13 000 réfugiés en âge d'être scolarisé. Les dons de Teleperformance ont permis de soutenir des étudiants, des enseignants et des écoles. La GEF a apporté de l'aide alimentaire, du soutien aux étudiants et aux éducateurs, et diverses récompenses. En outre, COTW a récompensé 10 éducateurs hors du commun en leur allouant des subventions et en leur fournissant des fournitures scolaires.

En Inde, l'action philanthropique de Teleperformance, menée en partenariat avec des ONG, a contribué à la construction d'écoles dans quatre grandes villes. Celles-ci accueillent plus de 10 000 enfants défavorisés et en situation de handicap. Le groupe a également lancé avec succès le Project Paathshala dans cinq localités afin d'offrir une éducation de qualité aux enfants défavorisés. Le projet sera étendu à 14 autres localités d'ici mars 2024, contribuant ainsi à l'éducation de 5 000 enfants supplémentaires. L'objectif du groupe est d'offrir aux enfants une éducation élémentaire et de les préparer à accéder au marché du travail via des programmes de mentorat.

Aux Philippines, Teleperformance s'est associé à des universités, des grandes écoles, des organisations étudiantes et des organismes de formation afin de contribuer au développement et à la valorisation des talents qui deviendront les acteurs de demain du marché des services aux entreprises. Environ 10 000 enfants ont bénéficié de ce partenariat. Par ailleurs, le groupe a fait un don au Project Angel Tree. Cette initiative du ministère du travail et de l'emploi philippin aide les enfants victimes de travail forcé. Le groupe a notamment fait des dons de chaussures, vêtements, cartables et fournitures de bureau.

En Colombie, Teleperformance a participé à la formation aux nouvelles technologies de plus de 8 500 enfants grâce à des dons de matériel informatique. Il a aussi soutenu des programmes d'innovation technologique et de formation. Le groupe a participé, en partenariat avec l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), au programme de référence « Be what you want to be! », qui promeut l'égalité des sexes auprès de 3 000 jeunes filles dans des zones économiquement défavorisées.

Plus d'informations sur les projets de Teleperformance dans le cadre de l'initiative COTW dans différents pays sont disponibles ici.

