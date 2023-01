Me Sophie Beaulac promue associée chez Dunton Rainville





MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dunton Rainville, avocats et notaires, est heureux d'annoncer la nomination de Me Sophie Beaulac à titre d'associée. «?Quand elle s'est jointe à notre cabinet en 2021, Me Beaulac exerçait principalement le droit de la famille depuis plus de 20 ans. Sa vaste expérience dans ce secteur de pratique constitue un atout précieux pour notre cabinet et cette nomination est une confirmation de ses qualités de juriste?», s'est réjoui Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville.

Me Beaulac maîtrise très bien ses dossiers et se montre à l'écoute de ses clients. Elle leur fournit des conseils avisés relativement à l'étendue de leurs droits et de leurs recours, notamment en favorisant la recherche des meilleures solutions, ce qui permet à ses clients de prendre des décisions éclairées sur des enjeux qui sont souvent délicats.

Afin d'éviter des litiges souvent longs et éprouvants à ses clients, elle privilégie d'abord les modes alternatifs de règlement des conflits, mais lorsque la situation l'exige, elle est une avocate compétente et aguerrie devant les Tribunaux.

«?Si j'ai choisi de joindre les rangs de Dunton Rainville, c'est principalement parce qu'on m'offrait la possibilité de travailler en collégialité avec des collègues pleinement engagés dans leur domaine d'expertise tout en me permettant de conserver mon autonomie dans la gestion de ma pratique. Faire partie de cette grande équipe est sans conteste une valeur ajoutée pour ma clientèle?», a précisé Me Beaulac, qui pratiquera principalement au bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant près de 260 personnes, dont plus d'une centaine d'avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail, réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Agglomération de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer (en anglais seulement).

Joignez-vous à notre communauté Facebook

Réseautez avec nous sur LinkedIn

SOURCE Dunton Rainville

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 11:47 et diffusé par :