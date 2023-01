Soutenir le rôle de chef de file du Canada en informatique quantique pour faire croître l'économie et créer des emplois





TORONTO, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Les technologies quantiques sont à la fine pointe de la science et de l'innovation. Sur la scène mondiale, les chercheurs, travailleurs et entreprises du Canada restent des chefs de file en matière d'innovation et de perfectionnement des technologies quantiques. Ainsi, nous avons l'occasion de transformer notre façon de travailler et de vivre au Canada et dans le monde entier - que ce soit dans la lutte contre les changements climatiques ou dans les progrès réalisés dans le domaine de la santé. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les entreprises canadiennes pour les aider à poursuivre leur croissance et à demeurer concurrentielles, tout en stimulant la croissance économique et en créant des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés pour les Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement fédéral de 40 millions de dollars pour permettre à la société canadienne d'informatique quantique Xanadu Quantum Technologies Inc., basée à Toronto, de construire et de commercialiser le premier ordinateur quantique insensible aux défaillances basé sur la photonique au monde. Une fois mis au point, cet ordinateur aura le potentiel de fournir des capacités de pointe pour aider à résoudre des problèmes de données complexes et pourrait être utilisé dans une variété de secteurs comme la finance, les transports, la modélisation environnementale et la santé.

Appuyé par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement, ce projet de 177,8 millions de dollars devrait permettre de créer 530 nouveaux postes hautement qualifiés dans les domaines de la haute technologie et de l'informatique quantique.

Le Canada, qui accueille certains des plus grands centres de technologies quantiques du monde, est bien placé pour devenir un chef de file mondial dans un secteur quantique en développement, ce qui créera de nouvelles possibilités pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des entreprises innovatrices afin de faire croître l'économie et de créer des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés pour les Canadiens.

Citations

« La technologie quantique est en train de transformer le monde tel que nous le connaissons. Ce secteur, qui a le potentiel de résoudre des problèmes difficiles dans des domaines clés comme les soins de santé, les finances et les sciences du climat, va élargir le champ de ce qu'il est possible d'accomplir. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les travailleurs et les entreprises du Canada. Cet investissement va créer de bons emplois, stimuler la croissance économique, encourager l'innovation et consolider la position du Canada comme chef de file mondial des technologies quantiques. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les technologies quantiques traceront la voie de l'avenir et grâce aux entreprises comme Xanadu, le Canada est dans le peloton de tête et prêt à assumer son rôle de chef de file. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement renforce la position du Canada dans le domaine des technologies quantiques, contribue à stimuler la croissance économique et aide à créer de bons emplois pour les Canadiens. Par le biais de notre Stratégie quantique nationale, nous continuerons à développer ce secteur et à soutenir la technologie conçue au Canada, pour que notre pays demeure un chef de file mondial pour des décennies à venir. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'investissement soutenu du gouvernement dans les technologies quantiques a joué un rôle inestimable dans notre réussite. Nous sommes fiers d'être une entreprise canadienne et, grâce à cet investissement, nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer la prochaine phase de notre mission, qui consiste à fabriquer des ordinateurs quantiques utiles et accessibles aux gens de partout. »

-- Christian Weedbrook, fondateur et PDG de Xanadu

Faits saillants

Depuis la naissance de la science quantique il y a plus de 100 ans, les technologies quantiques ont été à l'origine de nombreuses innovations qui ont changé la donne, comme les semiconducteurs et les lasers.

naissance de la science quantique il y a plus de 100 ans, les technologies quantiques ont été à l'origine de nombreuses innovations qui ont changé la donne, comme les semiconducteurs et les lasers. La science quantique désigne l'étude, la manipulation et la maîtrise des systèmes au niveau atomique et subatomique.

Selon une étude commandée par le Conseil national de recherches en 2020, on estime que d'ici 2045, l'industrie quantique canadienne représentera 139 milliards de dollars en tenant compte de tous ses effets économiques. En outre, elle devrait fournir un emploi à plus de 200 000 travailleurs au pays.

Au début du mois, le gouvernement du Canada a lancé sa Stratégie quantique nationale, qui prévoit un investissement de 360 millions de dollars supplémentaires pour aider à consolider la position du Canada en tant que chef de file mondial des technologies quantiques.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques.

De plus, le gouvernement a investi dans l'introduction de nouvelles technologies quantiques sur les marchés du Canada et du monde, notamment par le biais d'investissements dans les organismes de développement régional du Canada, du Fonds stratégique pour l'innovation et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada.

Xanadu est un contributeur notable à l'écosystème d'innovation du Canada et s'est engagé à continuer à soutenir l'innovation, la croissance et le secteur de la recherche et du développement du Canada.

Fondée en 2016, Xanadu est une entreprise canadienne d'informatique quantique basée à Toronto dont la mission est de fabriquer des ordinateurs quantiques utiles et accessibles aux gens de partout. Xanadu est devenue l'une des principales entreprises de matériel et de logiciels quantiques au monde et dirige le développement de PennyLane, une bibliothèque de logiciels de source ouverte pour l'informatique quantique et la conception d'applications.

Liens connexes

