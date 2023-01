Le Canada et le Manitoba investissent dans un nouveau centre communautaire pour la municipalité rurale de Taché





MUNICIPALITÉ RURALE DE TACHÉ, MB, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba, et Armand Poirier, maire de la municipalité rurale de Taché, ont annoncé un financement de plus de 8 millions de dollars pour un nouveau centre communautaire dans la municipalité rurale de Taché.

Le financement conjoint permettra de construire un nouveau complexe communautaire qui regroupera deux installations : un aréna et une bibliothèque. L'aréna aura une superficie d'environ 62 000 pieds carrés et comprendra des sièges pour les spectateurs locaux et les visiteurs. La partie aréna du nouveau complexe remplacera l'aréna Lorette, qui a dépassé sa durée de vie utile. La superficie de la bibliothèque sera d'environ 8 000 pieds carrés.

Le centre communautaire de Taché offrira aux résidents davantage d'options pour demeurer actifs et rester en contact les uns avec les autres, tandis que la nouvelle bibliothèque constituera un lieu accueillant où les résidents pourront se rassembler, apprendre, créer et tisser des liens.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 4,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Manitoba investit plus de 3,6 millions de dollars. La municipalité rurale de Taché fournit également plus de 2,9 millions de dollars pour des coûts admissibles du projet.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et du Manitoba font croître l'économie de notre pays, augmentent la résilience des collectivités et améliorent la vie des Manitobains et de tous les Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Les lieux de rassemblement, comme le centre communautaire de Taché, offrent aux résidents des régions rurales des espaces accueillants qui leur permettent de mieux se rapprocher les uns des autres et proposent un éventail de programmes et de services essentiels aux personnes de tous âges. Notre gouvernement est déterminé à être à l'écoute de ses partenaires municipaux dans les collectivités rurales comme Taché et à obtenir des résultats pour leurs résidents. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple des grandes choses que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Depuis mon entrée en fonction en tant que première ministre, notre gouvernement tient à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour faire avancer les projets d'infrastructure clés qui amélioreront la qualité de vie des Manitobains et soutiendront la croissance de nos collectivités et de notre économie. Je suis heureuse de voir que le projet du nouveau centre communautaire de Taché va de l'avant. Cette installation profitera à la collectivité locale pendant de nombreuses années. »

L'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

« La municipalité rurale de Taché est impatiente de commencer la construction du projet de centre communautaire de Taché grâce au soutien financier du gouvernement du Canada et de la province du Manitoba. Ce projet, qui vise à regrouper en un seul endroit un nouvel aréna et la bibliothèque de Taché, permettra d'offrir à la population un carrefour communautaire qui sera populaire dans la région. Nous remercions nos partenaires financiers pour le soutien accordé à cette infrastructure nécessaire pour notre municipalité. »

Armand Poirier, maire de la municipalité rurale de Taché

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

, le gouvernement du a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure depuis 2015. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé un financement de plus de 1,2 milliard de dollars pour des projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans tout le pays, ce qui comprend plus de 60,5 millions de dollars de financement fédéral pour les collectivités du Manitoba .

