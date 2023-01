L'ARSF vise à améliorer la gestion des risques opérationnels et la résilience des caisses populaires et credit unions afin de mieux protéger les consommateurs de l'Ontario.





TORONTO, le 23 janv. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) publie une proposition des lignes directrices qui énoncent les exigences que doivent respecter les caisses populaires et credit unions pour gérer efficacement le risque opérationnel et faire preuve de résilience, dans le but, au bout du compte, de mieux protéger les membres des caisses populaires et des credit unions et leurs dépôts.

Par risques opérationnels, on entend le risque de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables aux processus, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs. L'amélioration de la capacité du secteur à surveiller ses environnements internes et externes actuels, à prévoir les menaces futures et à réagir efficacement aux situations de crise renforcera les caisses populaires et credit unions en Ontario.

La période de consultation des lignes directrices sur le risque opérationnel et la résilience à l'intention des caisses populaires et credit unions est maintenant ouverte et nous encourageons toutes les parties intéressées à nous faire part de leurs commentaires d'ici le 31 mars 2023.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité, l'équité et le choix financiers pour tous.

