CONSULTATION PUBLIQUE SUR DES TRAVAUX EN FORÊT DANS LA RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Du 23 janvier au 16 février 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à s'exprimer sur les travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux qui auront lieu dans les unités d'aménagement 026-61, 026-62, 026-63, 026-64, 026-65, 026-66, 085-51, 086-52, 086-63, 086-64, 086-65, 086-66, 087-51, 087-62, 087-63 et 087-64.

Pendant cette période, la population est invitée à formuler ses commentaires sur les nouveaux secteurs d'intervention potentiels, plus particulièrement sur le point suivant :

Les secteurs d'intervention potentiels (SIP) des travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux (récolte de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, de l'entretien de plantation et de l'éclaircie précommerciale).

De plus, le Ministère tiendra des séances d'information au cours desquelles ses représentantes et représentants régionaux présenteront un résumé du contenu de ces plans d'aménagement et seront disponibles pour répondre aux questions.

SÉANCES D'INFORMATION UNITÉS D'AMÉNAGEMENT DATE ET HEURE LIEU 026-61, 026-62, 026-63, 026-64, 026-65 et 026-66 Mardi 7 février 2023 à partir de 12 h Chibougamau : salle du Conseil de l'Hôtel de ville (650, 3e Rue) 085-51 Jeudi 2 février 2023 à partir de 19 h Beaucanton : local A de l'édifice municipal (2709, boulevard du Curé-McDuff) 086-52, 086-63, 086-64, 086-65 et 086-66 Mercredi 1er février 2023 à partir de 18 h Matagami : siège social du GREIBJ - Grande salle (2, rue des Rapides) 087-51, 087-62, 087-63 et 087-64 Lundi 6 février 2023 à partir de 12 h Lebel-sur-Quévillon : salle no 6 de l'Hôtel de ville

(500, place Quévillon)



Il est possible de prendre rendez-vous avec un représentant ou une représentante du Ministère du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou par courriel à l'adresse [email protected] . Le personnel sera en mesure de répondre aux questions et aux préoccupations des citoyennes et citoyens.

Les personnes qui n'ont pas accès à Internet et qui désirent prendre un rendez-vous ou obtenir des renseignements supplémentaires peuvent communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Chibougamau

624, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Téléphone : 418 748-2647

Unité de gestion de Quévillon

1121, boulevard Industriel, C. P. 159

Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0

Téléphone : 819 755-4838

Unité de gestion de Mont-Plamondon

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7623

Unité de gestion de l'Harricana-Nord

1122, route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238

Les personnes intéressées ont jusqu'au 16 février 2022 à 23 h 59 pour consulter les documents et transmettre leurs commentaires sur les plans qui font l'objet d'une consultation en remplissant le formulaire disponible sur notre site Web au Québec.ca/consultations-foret-Nord-du-Québec .

