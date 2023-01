Avis aux médias - La gouverneure générale rendra hommage à des réalisations remarquables dans le domaine du design





OTTAWA, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra à des Canadiens remarquables les plus hautes distinctions au pays dans les domaines de l'architecture et de l'architecture de paysage, à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera à Rideau Hall.

Les Médailles du Gouverneur général en architecture et en architecture de paysage soulignent des personnalités et des projets exceptionnels de partout au pays. Parmi les 13 projets primés, on retrouve l'Indian Residential School History and Dialogue Centre de Vancouver, une installation de traitement des eaux pluviales à Toronto et un pavillon de l'Assemblée nationale du Québec, pour ne citer que ceux-ci. Un autre lauréat, The Idea Exchange, est un ancien bureau de poste datant de 1885 qui a été converti en espaces ouverts destinés à accueillir des personnes de tous âges.

En outre, la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage 2022 sera décernée au professeur Ronald F. Williams, dont les réalisations exceptionnelles ont marqué le domaine à l'échelle nationale.

En savoir plus sur les lauréats des Médailles du Gouverneur général en architecture.

En savoir plus sur le lauréat de la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage.

Date : le mardi 24 janvier 2023

Heure : 14 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes pour les médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 13 h 15 le jour de la cérémonie.

Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.

Des photos de la cérémonie prises par le photographe officiel seront fournies sur demande.

À propos des Médailles du Gouverneur général en architecture et en architecture de paysage

Les Médailles du Gouverneur général en architecture et en architecture de paysage sont décernées conjointement par trois organismes : l'Institut royal d'architecture du Canada, l'Association des architectes paysagistes du Canada et le Conseil des arts du Canada. La veille de l'événement à Rideau Hall, les membres du public sont invités à assister à une conférence au Musée canadien de l'histoire, au cours de laquelle les lauréats discuteront de leurs conceptions primées. Nombre des conceptions primées intègrent des innovations en matière de durabilité environnementale. En savoir plus sur la conférence publique.

