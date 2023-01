Le gouvernement du Canada investit plus de 12 millions de dollars dans l'infrastructure de Parcs Canada





Projets prioritaires aux lieux historiques nationaux du Fort-Henry, du Fort-Wellington, de la Maison-Laurier et de la Maison-de-Sir-John-Johnson.

KINGSTON, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits aident à soutenir la santé du patrimoine naturel et bâti, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer des emplois dans les collectivités locales, tout en offrant aux visiteurs des expériences de grande qualité, sécuritaires et significatives partout au pays.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement de plus de 12 millions de dollars sur trois ans pour des projets liés à l'amélioration des infrastructures essentielles aux lieux historiques nationaux du Fort-Henry, du Fort-Wellington, de la Maison-Laurier et de la Maison-de-Sir-John-Johnson. Les projets font partie du financement de 557 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada à la fin de 2022 pour assurer la poursuite des projets d'infrastructure et des travaux d'entretien des biens de Parcs Canada qui appuient la fonction essentielle de ces biens pour les Canadiens et les visiteurs.

Grâce à cet investissement fédéral, Parcs Canada conservera la valeur patrimoniale de ces importantes ressources culturelles, assurant aux visiteurs des expériences enrichissantes et de haute qualité et contribuant à l'offre touristique de classe mondiale au pays. Les travaiux appuyés par cet investissement comprennent :

restaurera les murs de pierre qui se détériorent, modernisera les systèmes sanitaires et remplacera la passerelle de l'entrée principale au lieu historique du Fort-Henry,

protégera le lieu historique national de la Maison-Laurier contre les éléments grâce au remplacement complet de la toiture,

continuera de préserver les remparts du lieu historique national du Fort-Wellington en utilisant l'approche innovatrice qui a fait ses preuves lors d'une première phase de renouvellement en 2020; et ,

, procédera à l'amélioration des systèmes d'alarme et de protection incendie au lieu historique national de la Maison-de-Sir-John-Johnson.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada comprend plus de 18 500 biens bâtis, comme des routes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments et fortifications historiques, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil, des bâtiments opérationnels et des blocs de services d'entretien. Depuis 2015, le Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens partout au pays. Ces améliorations aident à assurer la sécurité publique ainsi que la qualité et la fiabilité des offres destinées aux visiteurs, à intégrer les technologies vertes et à favoriser la résilience climatique, tout en rapprochant les Canadiens de la nature et de l'histoire.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la durabilité des lieux administrés par Parcs Canada tout en soutenant les économies locales, en contribuant à la croissance du tourisme durable et en renforçant leur attrait en tant que destinations pour célébrer notre nation. Les investissements dans les infrastructures patrimoniales des lieux historiques nationaux du Fort-Henry, du Fort-Wellington, de la Maison-Laurier et de la Maison-de-Sir-John-Johnson sont essentiels pour assurer la préservation des ressources culturelles pour le bénéfice, l'appréciation et la jouissance des générations d'aujourd'hui et de demain. »

Mark Gerretsen

Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) et député de Kingston et les Îles

« Ces investissements fédéraux dans l'infrastructure donnent un avenir à notre passé. Les importants travaux de restauration transformeront ces trésors patrimoniaux et aideront à protéger et à conserver ces lieux historiques nationaux pour les générations futures. Pendant près d'un demi-siècle, la maison Laurier a été le témoin de la vie de deux premiers ministres qui ont supervisé de grands changements au Canada et offre aujourd'hui aux visiteurs un unique aperçu de notre histoire politique. Ces lieux historiques nationaux donnent non seulement un aperçu de la riche histoire de notre pays, mais sont des points de convergence pour les communautés qui les entourent, offrant des avantages sociaux, culturels, économiques et touristiques. »

Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor et député de Ottawa-Vanier

« Ces lieux historiques nationaux offrent d'innombrables occasions aux Canadiens et aux Canadiennes de renouer avec l'histoire. Le lieu historique national du Fort-Wellington est peut-être un petit fort, mais il a joué un rôle important pour assurer l'indépendance de ce pays. Avec chacun de ces projets d'infrastructure, Parcs Canada s'assure que des techniques uniques et de pointe sont utilisées dans les travaux de restauration afin de conserver la valeur patrimoniale et l'authenticité de ces lieux historiques nationaux. Cet appui fédéral permettra à Parcs Canada de continuer à raconter l'histoire de ces lieux prisés et leur rôle essentiel dans l'histoire canadienne pour les générations à venir. »

Francis Drouin

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Glengarry--Prescott--Russell

Faits en bref

Parcs Canada est un chef de file dans la protection et la promotion de la compréhension publique du patrimoine culturel au Canada . L'un de nos rôles est de fournir des espaces où les Canadiens et les Canadiennes peuvent comprendre l'histoire sous divers angles et partager leurs propres histoires.

. L'un de nos rôles est de fournir des espaces où les Canadiens et les Canadiennes peuvent comprendre l'histoire sous divers angles et partager leurs propres histoires. Le lieu historique national du Fort-Henry est la pièce maîtresse du lieu historique national du Canada des Fortifications-de- Kingston et fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO visité par plus de 100 000 personnes chaque année. Terminé en 1836, il a été construit pour défendre le canal Rideau et l'arsenal de Kingston contre les attaques américaines. Détenu et géré par Parcs Canada, un partenariat avec la province de l' Ontario permet à la Commission des parcs du Saint-Laurent de poursuivre ses programmes de renommée internationale dans cette structure impressionnante.

des Fortifications-de- et fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO visité par plus de 100 000 personnes chaque année. Terminé en 1836, il a été construit pour défendre le canal Rideau et l'arsenal de contre les attaques américaines. Détenu et géré par Parcs Canada, un partenariat avec la province de l' permet à la Commission des parcs du de poursuivre ses programmes de renommée internationale dans cette structure impressionnante. Construit pendant la guerre de 1812 pour défendre la route de navigation du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Kingston contre une éventuelle attaque des États-Unis, le fort Wellington possède le plus grand blockhaus construit en Amérique du Nord britannique.

entre Montréal et contre une éventuelle attaque des États-Unis, le fort possède le plus grand blockhaus construit en Amérique du Nord britannique. La maison Laurier , que le premier ministre William Lyon Mackenzie King a léguée à la population canadienne, est l'un des bâtiments patrimoniaux les plus authentiques administrés par Parcs Canada et abrite le plus ancien ascenseur d' Ottawa .

, que le premier ministre a léguée à la population canadienne, est l'un des bâtiments patrimoniaux les plus authentiques administrés par Parcs Canada et abrite le plus ancien ascenseur d' . John Johnson , un loyaliste qui s'est déplacé vers le nord à Montréal après la Révolution américaine, a contribué à la réinstallation de nombreux loyalistes dans ce qui est aujourd'hui l' Ontario . Le lieu historique national de la Maison-de-Sir-John-Johnson a été construit en 1792 dans le village de Williamstown et est l'un des plus anciens bâtiments de l' Ontario .

, un loyaliste qui s'est déplacé vers le nord à Montréal après la Révolution américaine, a contribué à la réinstallation de nombreux loyalistes dans ce qui est aujourd'hui l' . Le lieu historique national de la Maison-de-Sir-John-Johnson a été construit en 1792 dans le village de et est l'un des plus anciens bâtiments de l' . Du 30 janvier au 13 février 2023, l'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite la population canadienne à participer à la Table ronde du ministre 2023 sur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation de Parcs Canada. Un portail de consultation en ligne sera disponible et encouragera les suggestions et commentaires du public à www.parlonsdeparcscanada.ca.

