Lancement de la campagne publicitaire de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec...vous en resterez bouche bée?!





MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Sous le thème Les talents cachés des hygiénistes dentaires, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec s'associe avec la firme de communications et de relations publiques CASACOM pour une campagne 3600 qui vise à démystifier le rôle de l'hygiéniste dentaire.

«?Depuis septembre 2020, l'hygiéniste dentaire peut travailler en toute autonomie et peut même avoir son propre cabinet d'hygiène dentaire. Cette campagne aura pour objectif d'informer la population sur les changements apportés par la modernisation de la profession incluant le rôle exact de l'hygiéniste dentaire et ses activités réservées?», a déclaré Jean-François Lortie, H.D., B. Éd., président de l'Ordre.

CASACOM signe cette campagne au ton léger et humoristique. «?Afin de sensibiliser la population québécoise à la plus grande autonomie des hygiénistes dentaires, il nous fallait déployer une campagne de communication qui marque les esprits. C'est l'objectif de notre publicité Les talents cachés des hygiénistes dentaires, élément central de la campagne, qui clarifie, avec une pointe d'humour, le rôle de l'hygiéniste dentaire?», mentionne Adrienne York, conseillère principale, CASACOM.

La campagne comporte une publicité télé et radio de 30 secondes, une stratégie de contenu numérique et d'achat média ainsi que la mise à jour du microsite masantemonsourire.com

Crédits

Client : Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ)

Agence : CASACOM

Maison de production : La Guérilla

Direction artistique : Catherine Chantal-Boivin

Conception pub télé : Nicolas Massey, 11:11

Réalisation : Cristina Martins

Production : Francis Bourque

Design graphique : Félix Langlois-Gauvin

Communication marketing et numérique : Adrienne York, Gwenevere Daigle-Lapointe, Céline-Audrée Hébert Desautels et Laurent Palacio-Tellier

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant près de 6 700 membres et assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

