AVIS AUX MÉDIAS - Réponse des quartiers de Montréal à la détresse des demandeuses et demandeurs d'asile





MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à une conférence de presse, le 24 janvier prochain à 11 h, pour faire le point sur la situation du secteur communautaire de plus en plus sollicité pour répondre, sans financements conséquents, à la détresse des demandeuses et demandeurs d'asile. Depuis des mois, plusieurs quartiers de Montréal se mobilisent pour relever les défis d'une crise qui continue de couver. Mais les ressources ne suffisent pas et les équipes frôlent l'épuisement.

Cet événement réunit une coalition formée des comités de concertation de treize quartiers de Montréal (Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Côte-des-Neiges, Lachine, Mercier-Est et Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Parc-Extension, le Plateau Mont-Royal et Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent, Verdun et Ville-Émard-Côte-Saint-Paul), ainsi que la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

Quoi : Conférence de presse Où : 6767 chemin de la Côte-des-Neiges, salle 602 Quand : Le mardi 24 janvier, à 11 h

Porte-parole : Fatma Djebbar (Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants/SIARI)?; Maria Ximena Florez (CMTQ et Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent/COSSL)?; Sylvie Guyon (comité immigration de Verdun et le comité de rapprochement interculturel de Ville-Émard/Côte-Saint-Paul)?; Eva Gracia-Turgeon (Foyer du Monde), Nathalie Legros (La Maison de la famille Coeur à Rivière) Gary Obas (L'organisme pour l'Intégration, la Citoyenneté et l'Inclusion/L'ICI)?; Rose Ndjel (Table de quartier de Parc-Extension), Martin Savard (Concert'Action Lachine)?; Gilles Provencher (Carrefour Solidarité Anjou)?; comité d'accueil local des personnes demandeuses d'asile d'Ahunstic-Cartierville et Stephan Reichhold (TCRI).

SOURCE Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :