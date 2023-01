Suspension de la négociation par l'OCRCVM - WE

Reprise des négociations pour : Société : StorageVault Canada Inc. Symbole TSX : SVI.DB.C Les titres : Non Reprise : 8 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

Revenus trimestriels de 10,3 millions de dollars, une augmentation de 57 % par rapport au premier trimestre de 2022 Pour un septième trimestre consécutif, la Société a enregistré un BAIIA ajusté positif de 1,7 million de dollars et un bénéfice net...

L.E.K. Consulting, cabinet de conseil en stratégie international, vient d'annoncer l'acquisition de Hi Mum! Said Dad (HMSD), bureau de conseil en innovation digitale vainqueur de nombreuse récompenses internationales (Webby, Lovie). Cette...

Univar Solutions Inc. (« Univar Solutions » ou « la Société »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour...