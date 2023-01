UNE GAGNANTE DE RICHMOND HILL RÊVE AU MAX GRÂCE À UN GROS LOT DE 60 MILLIONS DE DOLLARS DE LOTTO MAX





Elle prévoit l'utiliser pour contribuer à créer des emplois

TORONTO, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Camellia Kazemi Talachi, de Richmond Hill, se demande toujours ce qu'elle fera exactement maintenant qu'elle est devenue la plus récente multimillionnaire de l'Ontario après avoir gagné le gros lot de 60 millions de dollars de LOTTO MAX au tirage du 29 novembre 2022. Elle sait toutefois qu'elle veut se servir d'une partie de ses gains pour créer des emplois.

Camellia, qui travaille dans le domaine de la vente, débordait d'émotions lorsqu'elle est allée chercher son chèque de 60 millions de dollars au Centre des prix OLG à Toronto. Camellia joue régulièrement à la loterie depuis quatre ans et, bien qu'elle choisisse normalement ses propres numéros, elle a opté pour les Mises-éclair il y a quelques mois, ce qui lui a finalement permis de gagner le gros lot de 60 millions de dollars!

Même si elle joue régulièrement à la loterie, elle n'était pas au courant que le billet gagnant avait été vendu dans sa collectivité. « Je me suis arrêtée à une station-service et j'ai décidé de faire vérifier mon billet de LOTTO MAX, sans savoir que le billet gagnant des 60 millions avait été vendu à Richmond Hill. J'ai remis mon billet au commis et lorsque le son annonçant les gains s'est fait entendre, j'ai su que je gagnais quelque chose, mais je ne savais pas combien jusqu'à ce qu'OLG appelle au magasin pour me dire que c'était 60 millions de dollars! »

Alors que Camellia essayait de comprendre ce qui venait de se produire, sa mère l'attendait dans la voiture. Dans le magasin, Camellia pleurait de joie. « J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, pendant que j'étais là, en état de choc. Je n'arrêtais pas de me demander si c'était vrai. Je ne pouvais pas me concentrer et je me suis mise à trembler. L'employé, qui était très content pour moi, m'a aidée à me calmer pour que je puisse retourner à ma voiture sans que ma mère ne s'inquiète que quelque chose n'allait pas. »

Camellia a ensuite roulé pendant 30 minutes avec sa mère sans lui dire un mot au sujet de l'incroyable nouvelle. Lorsqu'elles sont arrivées à la maison, Camellia s'est préparée mentalement à annoncer la nouvelle à sa famille. « J'ai pris un moment pour prier, puis j'ai eu l'impression de sortir de mon corps lorsque j'ai prononcé les mots "Je suis la grande gagnante de la loterie à Richmond Hill!" Ma soeur croyait que je blaguais. Mais quand j'ai commencé à sauter et à crier, elle s'est mise à faire comme moi. Toute la famille était folle de joie pour moi! »

Tandis que Camellia réfléchit à ce qu'elle fera de cet argent, elle a bien des idées, et elles impliquent de partager sa fortune. Elle souhaite utiliser cette somme d'argent inespérée pour créer des emplois. « Je veux devenir entrepreneure et créer des emplois, mais j'ai besoin de temps pour savoir comment y parvenir de façon durable. » Camellia est aussi une grande amatrice d'art et elle veut voir les chefs-d'oeuvre historiques du monde; c'est pourquoi elle prévoit faire de nombreux voyages avec sa famille. « Un gain de cette ampleur doit être partagé, et qui de mieux avec qui partager que ceux que j'aime le plus! »

Même si elle tient le chèque de 60 millions de dollars, Camellia doit se pincer pour y croire. « Ça semble tellement irréel. Je suis remplie de bonheur et je pense à toutes les merveilleuses possibilités de l'inconnu! »

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Kitchen Food Fair, avenue Bayview, à Richmond Hill.

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 7,5 milliards de dollars en lots : il y a eu 95 billets gagnants d'un gros lot et 842 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

