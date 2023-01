Semaine nationale de l'engagement parental en éducation - Reconnaissons les parents engagés!





QUÉBEC, le 23 janv. 2023 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse d'annoncer le lancement de la deuxième édition de la semaine nationale de l'engagement parental en éducation qui se déroulera du 28 mai au 3 juin 2023.

« Nous sommes fiers de continuer de faire de la valorisation de l'engagement parental une priorité à la Fédération. Cette semaine thématique permettra de reconnaitre l'engagement des parents dans le monde de l'éducation et de souligner leur place en tant qu'acteurs incontournables dans la réussite des élèves et la gouvernance du milieu scolaire », affirme le président de la FCPQ, Kévin Roy.

Les conseils d'établissement et les comités de parents ont été invités à nommer des lauréats dans plusieurs catégories. La FCPQ a aussi développé plusieurs outils pour faciliter la participation à cet événement dans les écoles primaires et secondaires. Toute l'information est disponible sur notre site web.

La semaine nationale de l'engagement parental culminera cette année avec le Grand rendez-vous de la mobilisation qui aura lieu en mode hybride le 3 juin à Longueuil. Ce sera l'occasion de souligner l'implication des parents engagés et leur mobilisation.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

