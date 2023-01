/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée de la ministre Champagne Jourdain en matière d'emploi sur la Côte-Nord/





BAIE-COMEAU, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, lance sa tournée des régions du Québec afin de discuter, d'une part, des réalités de chacune d'elles et, d'autre part, des enjeux de main-d'oeuvre. Cette tournée relative à l'emploi débutera dans la région de la Côte-Nord les 23 et 24 janvier 2023.

Côte-Nord

Pour l'occasion, les représentantes et les représentants des médias sont invités à y participer aux moments suivants :

Lundi 23 janvier 2023

Visite d'une entreprise

Heure : 13 h 45

Lieu : Ville de Baie-Comeau (le lieu sera précisé au moment de votre confirmation)

Mardi 24 janvier 2023

Visite d'une entreprise

Heure : 10 h

Lieu : Ville de Sept-Îles (le lieu sera précisé au moment de votre confirmation)

Conférence de presse pour une annonce importante

Heure : 14 h

Lieu : Ville de Sept-Îles (le lieu sera précisé au moment de votre confirmation)

De plus, il est à noter que la ministre Champagne Jourdain participera à des activités organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan et par la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam. Une rencontre de travail avec le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Côte-Nord est également prévue.

