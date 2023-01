Azimut identifie un potentiel d'exploration significatif en lithium sur son vaste portfolio de projets situé à la Baie James, Québec, Canada





LONGUEUIL, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce que la Société a réalisé une évaluation approfondie du potentiel d'exploration en lithium à l'échelle de la région Eeyou Istchee Baie James (la « région de la Baie James »), où la Société détient un vaste portfolio polymétallique de propriétés. Six des propriétés de la Société décrites ci-dessous, totalisant 3 370 claims couvrant 1 741 km2, sont identifiées comme très prospectives pour le lithium (voir figures 1 à 15).

FAITS SAILLANTS

Deux projets d'Azimut détenus en coparticipation à 50% avec SOQUEM Inc. sont positionnés à proximité immédiate des deux plus récentes et excitantes découvertes en lithium de la région de la Baie James :

La Propriété Pikwa se situe dans la continuité ouest du corridor géologique encaissant des minéralisations impressionnantes en lithium rendues publiques par Patriot Battery Metals sur leur Propriété Corvette; et

La Propriété Galinée se situe directement au sud d'un intervalle minéralisé majeur en forage rendu public par Winsome Resources sur leur Propriété Adina.

Deux projets détenus à 100% par la Société , la Propriété Corvet et la Propriété Kaanaayaa , montrent un potentiel significatif d'exploration pour le lithium supporté par l'analyse des données et par leur position stratégique vis-à-vis du district lithinifère émergeant de Corvette.

Azimut a acquis également plusieurs cibles inexplorées pour le lithium totalisant 16 blocs de claims formant le Projet Lithium Baie James (« LBJ »), acquis par désignation sur carte. JBL résulte de la modélisation prédictive pour le lithium réalisée par la Société à l'échelle du Québec avec la méthodologie de traitement exclusive AZtechMineTM.

La Société entreprendra son premier programme d'exploration spécifique pour le lithium en 2023 qu'elle réalisera soit : par elle-même (Corvet, Kaanaayaa), en commun avec SOQUEM (Pikwa, Galinée), et/ou dans le cadre de nouvelles ententes d'option potentielles (JBL).

Azimut est l'un des principaux explorateurs au Québec avec un vaste portfolio de projets polymétalliques. La Société détient des propriétés majeures pour l'or, le cuivre, le nickel et le lithium et avance activement son projet-phare aurifère Elmer jusqu'au stade des ressources.

Avantages clés du Québec et de la région Eeyou Istchee Baie James

Le Québec est reconnu comme étant l'une des meilleures juridictions minières au monde. Les avantages clés de la région de la Baie James sont la qualité de ses infrastructures (routes d'accès majeures, réseau hydroélectrique, aéroports), les relations constructives avec la Première Nation Crie, l'excellente base de données géoscientifiques, un contexte géologique archéen favorable avec des gisements de lithium déjà connus, et un stade d'exploration peu avancé.

SOMMAIRE SUR LES PROPRIÉTÉS

Azimut a évalué le potentiel en lithium des propriétés Pikwa, Corvet et Kaanaayaa couvrant une superficie de l'échelle d'un district de 80 par 30 km (2 400 km2). L'évaluation a utilisé les données publiques disponibles, incluant la géochimie multi-élémentaire régionale et détaillée des sédiments de fond de lac, la lithogéochimie, les données géologiques et magnétiques régionales. Ces 3 propriétés, initialement acquises pour leur potentiel en or-cuivre, méritent encore des travaux sur ces cibles. Un plus petit bloc de claims, JBN-57 (39 claims, 20 km2), un des blocs du projet régional Nickel Baie James, est aussi localisé dans ce secteur.

Les propriétés Pikwa et Galinée font partie de l'Alliance Stratégique conclue en 2016 avec SOQUEM, initialement dédiée à l'exploration aurifère dans la région de la Baie James. SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des ressources minérales du Québec.

La Propriété Pikwa (509 claims, 261 km2), de 32 km de long, est située immédiatement à l'ouest de la Propriété Corvette détenue par Patriot Battery Metals. Les données géologiques et magnétiques suggèrent fortement l'existence sur 14 km de long sur Pikwa du même corridor géologique encaissant les corps de pegmatite à spodumène sur Corvette. Les données d'échantillonnage de roche sur Pikwa acquises au cours de programmes d'exploration non focalisés sur le lithium, indiquent des valeurs fortement anomales en lithium (maximum 447 ppm Li) ainsi que pour d'autres éléments indicateurs incluant : tantale (maximum 79,2 ppm Ta), césium (maximum 167 ppm Cs) et rubidium (maximum 960 ppm Rb). Ces niveaux de teneurs peuvent être indicateurs de minéralisations proximales en lithium. La signature en fonds de lac en lithium et pour les autres éléments indicateurs--Cs, Rb, Gallium (Ga), Étain (Sn)--coïncide globalement avec le corridor géologique favorable, ce qui souligne encore le fort potentiel d'exploration de Pikwa pour le lithium.

La Propriété Corvet (549 claims, 282 km2), de 33 km de long, chevauche une limite tectonique majeure. Les principaux traits géologiques sont plusieurs intrusions granitiques environnées de paragneiss. La propriété couvre une cible d'exploration remarquable, marquée par une anomalie majeure en lithium de 26 km de long dans les sédiments de lac, corrélée à une forte signature en Rb, Cs, Ga et Sn.

La Propriété Kaanaayaa (421 claims, 216 km2), de 25,6 km de long, présente plusieurs intrusions granitiques environnées de paragneiss et de métavolcanites incluant des roches ultramafiques. Plusieurs anomalies coïncidentes en Li-Cs-Rb-Ga sont identifiées avec la géochimie multi-élémentaire des sédiments de lac.

La Propriété Galinée (562 claims, 290 km2), de 33 km de long, présente des intrusions granitiques environnées par des métavolcanites mafiques cisaillées et des gabbros. Winsome Resources a récemment divulgué un intervalle de 1.34% Li 2 O sur 107,6 m dans la partie sud de leur Propriété Adina, immédiatement adjacente à la Propriété Galinée. Selon les données publiques disponibles, un trou minéralisé foré sur Adina paraît avoir atteint la limite de propriété avec Galinée. La direction d'Azimut considère qu'il est très probable que des corps de pegmatite comparables puissent exister sur Galinée. Cette appréciation est supportée par les données géologiques et de sédiments de lac prélevés par Azimut et SOQUEM. Azimut a retraité les données régionales et détaillées des sédiments de lac sur une superficie de 60 par 50 km (3 000 km2) incluant notamment les propriétés Galinée et Adina. La partie nord de Galinée est marquée par une signature en lithium, spatialement associée à des anomalies bien définies en Cs, Rb, Ga et Sn, tous ces éléments étant reconnus comme traceurs pour les pegmatites à spodumène.

Le Projet Lithium Baie James (16 blocs de claim, 1 290 claims, 672 km2) couvre de fortes anomalies régionales (Li, Cs, Rb, Ga et Sn) dans les sédiments de lac. Ces anomalies peuvent révéler des corps significatifs de pegmatite à spodumène à faible distance (classiquement à l'échelle kilométrique ou moins). Ce projet peut être efficacement évalué selon des protocoles d'exploration déjà bien implantés par Azimut à l'échelle de la Baie James, avec des levés détaillés de fonds de lac, le traitement avancé des données et de la prospection.

Evaluation par Azimut du potentiel en lithium avec AZtechMineTM

Azimut a réalisé une évaluation du potentiel en lithium couvrant 1 169 080 km2 à l'échelle du Québec et sur 154 555 km2 à l'échelle de la région de la Baie James. Cette modélisation prédictive appliquée à l'exploration minérale - qui constitue le coeur de l'expertise de la Société - est supportée par une base de données numériques de classe mondiale du gouvernement du Québec.

Des gisements et des prospects majeurs en lithium sont déjà connus et largement répartis à travers la région. Azimut a pu caractériser la signature de la plupart de ces sites à l'aide de AZtechMineTM. Cette analyse régionale permet d'identifier plusieurs cibles prospectives, avec parfois des signatures encore plus marquées que pour les sites connus. Les cibles ainsi identifiées ont, pour la plupart, été acquises par Azimut et demanderont à être validées par des travaux de terrain. La modélisation effectuée fait véritablement ressortir la région de la Baie James comme une province minérale émergente pour le lithium. La région partage plusieurs éléments en commun avec d'importants districts de pegmatite à spodumène, en particulier l'Australie de l'Ouest, avec un cadre tectono-métamorphique, des âges et des lithologies encaissantes comparables.

La direction d'Azimut met en garde sur le fait que les résultats ou les découvertes sur les propriétés environnantes ne sont pas nécessairement indicatives de minéralisations sur les propriétés de la Société.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec avec un positionnement stratégique polymétallique sur des projets or, cuivre, nickel et lithium dans la région de la Baie James. Azimut avance activement son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100%, situé à la Baie James, vers la définition de ressources initiales.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,3 millions d'actions émises et en circulation.

