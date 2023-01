/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Alghabra et Tassi, le député Collins, la mairesse Horwath et la vice-présidente et chef du réseau canadien du Vantage Airport Group feront une annonce de financement importante à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton/





MOUNT HOPE, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, l'honorable Filomena Tassi, le député de Hamilton-Est-Stoney Creek, Chad Collins, la mairesse de la ville de Hamilton, Andrea Horwath et la vice-présidente et chef du réseau canadien du Vantage Airport Group, Cathie Puckering, feront une annonce de financement importante à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le lundi 23 janvier 2023 Heure : 9 h 30 (HNE) Endroit : L'aéroport international John C. Munro de Hamilton

9300, chemin Airport

Mount Hope (Ontario)

L0R 1W0

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 06:10 et diffusé par :