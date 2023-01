KASADA VA DEVELOPPER UN COMBO HOTELIER ADJACENT AU PLUS GRAND PROJET DE DEVELOPPEMENT DE CENTRE COMMERCIAL DE CÔTE D'IVOIRE





Kasada, la plateforme indépendante de private equity immobilier dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne ? leader sur son segment, annonce la construction d'un nouvel ensemble hôtelier sous deux enseignes à Abidjan, au sein du plus grand projet de développement à usage mixte du pays. Ce dernier, développé par HCCP et dont l'inauguration est prévue en 2024, se fixe comme objectif d'être certifié EDGE, un programme green building de la Banque Mondiale. Il comptera plus de 150 chambres d'hôtel, un centre commercial de plus de 60 boutiques, des restaurants, un mini parc de loisirs, des bureaux, des espaces de coworking ainsi qu'une clinique.

Olivier Granet, Managing Partner et CEO de Kasada, déclare : « Nous nous réjouissons d'être à l'origine de l'implantation des premiers hôtels sous enseigne internationale à Angré. Ce projet bénéficiera à nos clients comme à la communauté locale. Avec ce nouveau développement dans ce quartier dynamique, nous démontrons une fois de plus la capacité d'innovation de Kasada. »

Pour ce projet greenfield en Afrique de l'Ouest, Kasada a choisi de collaborer avec une société d'investissement et de développement innovante qui dispose d'un track record institutionnel majeur. HCCP a notamment développé Cosmos Yopougon, un centre commercial de catégorie A ouvert en 2018 dans la plus grande municipalité d'Abidjan. Il s'agit du centre commercial le plus fréquenté de Côte d'Ivoire depuis 2019.

Engagé à intégrer les standards ESG les plus élevés, Kasada s'assurera que la construction et l'exploitation de ces hôtels répondent aux normes internationales les plus ambitieuses d'un point de vue tant environnemental que social. Cela passe notamment par l'optimisation de la consommation en eau et une gestion efficace de l'énergie et des déchets.

David Damiba, Managing Partner et CIO de Kasada, ajoute : « Nous sommes heureux de ce nouveau projet à Abidjan, une ville où nous avons déjà massivement investi. Cela témoigne de notre confiance dans les solides perspectives macroéconomiques du pays. Avec ce « combo hôtelier », nous ciblons les segments économique et du séjour de longue durée afin de proposer une offre attractive et au juste prix, et ce au coeur d'une zone à forte densité. »

À propos de Kasada

Kasada est une plateforme indépendante de private equity immobilier dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, conseillée par Kasada Capital Management, entité du groupe Kasada. La société a été créée avec le soutien de Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar et d'Accor, un leader mondial de l'hôtellerie. La stratégie d'investissement de Kasada couvre tous les segments, de l'économique au luxe, et cible à la fois des projets d'hôtels à construire et de reprise d'hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant ainsi de la large gamme de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de solides opportunités de croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les investisseurs et un impact positif à long terme sur les économies locales. En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund L.P., avec des engagements en fonds propres de plus de US$ 500 millions.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.kasada.com

