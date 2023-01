La série METZ H sera présentée à l'édition 2023 du salon ISE





SHENZHEN, Chine, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- METZ Display, une sous-marque de Skyworth spécialisée dans l'affichage interactif tout-en-un, a annoncé que sa nouvelle série H fera ses débuts au salon ISE du 31 janvier au 3 février 2023 (stand : 2T500).

La participation de METZ à une exposition à l'étranger est une première. Son choix s'est porté sur ISE, le premier salon mondial de l'audiovisuel et de l'intégration des systèmes. Outre son dispositif d'affichage numérique, METZ dévoilera ses solutions pédagogiques et commerciales via la nouvelle série H.

Alimenté par Android 11, la série METZ H se connecte facilement aux appareils externes pour que les utilisateurs puissent utiliser le logiciel qu'ils préfèrent. Pour le système Windows, un module PC à fente en option offre une solution puissante, mais discrète, pour améliorer la convivialité et les mises à niveau d'appareils rentables. L'écran est contrôlable directement par ordinateur, tablette PC ou téléphone mobile, permettant aux participants d'accéder et d'interagir par téléconférence à distance, partage d'écran, tableau blanc, etc. Intégré avec le cadre tactile infrarouge et du verre trempé ultramince de 4 mm, chaque contenu d'écriture peut être présenté en 8 ms via 20 points de contact, pour un apprentissage et une expérience de travail plus fluides.

Parmi les nombreuses fonctionnalités avancées mentionnées ci-dessus, la série H comprend également une interface de type C dotée de toutes les fonctionnalités. Elle augmente le nombre d'appareils qui peuvent alimenter l'affichage de contenu, améliorant ainsi les types de matériel qui peuvent être facilement accessibles pendant une réunion ou dans un environnement collaboratif.

« Outre ses caractéristiques exceptionnelles, la série H offre des performances très rentables. Nous pouvons également fournir des solutions personnalisées en fonction de différentes exigences. Nous croyons qu'elle sera bientôt largement accepté par nos clients, et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et de mettre au point des écrans plats interactifs professionnels plus axés sur le marché », a déclaré Summer Deng, responsable des ventes et de la marque chez METZ.

Bienvenue sur le stand 2T500 de METZ à l'ISE Barcelona 2023 du 31 janvier au 3 février.

Contactez-nous : [email protected]

Web : https://metzdisplay.com/

À propos de METZ Display

Grâce à une combinaison de la force de SKYWORTH, un leader mondial dans le secteur de la télévision, et les 80 ans d'expérience des fabricants allemands traditionnels de Metz, des solutions pédagogiques et commerciales de haute qualité sont créées par METZ Display dans le but de mettre à la disposition de tous les technologies d'affichage de pointe.

