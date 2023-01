John Hoffman rejoint KX en tant que directeur des revenus





NEW YORK, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- KX , fabricant de kdb+, la base de données de séries chronologiques et le moteur d'analyse en temps réel les plus rapides au monde, a le plaisir d'annoncer la nomination de John Hoffman au poste de directeur des revenus (CRO). Venant de Google, où il était responsable des ventes pour les données et l'analyse, John apporte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des logiciels d'entreprise, y compris des rôles de direction dans des jeunes entreprises et des sociétés de plusieurs milliards de dollars.

Relevant directement du PDG de KX, Ashok Reddy, John assumera la responsabilité mondiale des ventes de KX, en se concentrant sur le développement de la stratégie de mise sur le marché de tous les produits KX et sur l'expansion de la base de données de séries chronologiques kdb+ et du moteur d'analyse en temps réel dans des secteurs autres que les services financiers. L'un des principaux domaines d'intérêt sera de renforcer les partenariats commerciaux avec les fournisseurs de cloud à grande échelle et les plateformes de gestion des données d'entreprise, qui promettent d'apporter une croissance transformatrice à l'entreprise.

Chez Google, John a joué un rôle essentiel dans l'expansion du positionnement sur le marché de son activité de données et d'analyse et dans le soutien de l'intégration avec l'organisation Google Cloud. John a rejoint Google suite à l'acquisition de Looker, une plateforme de données et d'analyse de premier plan. Là, en tant que chef des ventes, il a mis en place de nouveaux processus de vente aux entreprises, de ventes techniques et de prévision des comptes qui ont aidé à développer les équipes de vente d'entreprise sur les marchés de l'est et du centre des États-Unis, au Canada et dans les industries stratégiques.

Auparavant, John a occupé des postes de direction des ventes dans des entreprises telles que Provenir, Clarity Services et Thomson Reuters.

« Nous sommes ravis que John rejoigne notre équipe », a déclaré le PDG, Ashok Reddy. « Sa vaste expérience dans la vente de logiciels d'entreprise, spécifiquement axée sur les données et l'analyse, et ses antécédents en matière de croissance significative des revenus font de lui la personne idéale pour diriger l'équipe de vente de KX alors que nous entamons notre prochaine période de croissance. L'analyse en temps réel utilisant l'IA et l'apprentissage automatique pour fournir des informations permettant de prendre de meilleures décisions est l'un des domaines les plus passionnants de la technologie aujourd'hui. La nomination de John garantit que KX est bien positionné pour capitaliser sur les opportunités importantes de ce marché à croissance rapide. »

John a ajouté : « Je suis vraiment ravi de rejoindre un leader du marché des données et de l'analyse comme KX, et l'opportunité de construire et de faire évoluer une organisation de vente de classe mondiale comme la leur est mon rêve. La génération d'informations commerciales critiques est au premier plan de chaque organisation, et KX aide à tirer parti de ces informations au quotidien pour les plus grandes entreprises de services financiers, de soins de santé, de fabrication et d'énergie. Inutile de dire que j'ai hâte de plonger dedans. »

À propos de KX

KX est le créateur de kdb+, une référence indépendante comme la base de données de séries chronologiques et le moteur d'analyse en temps réel les plus rapides au monde. Conçue pour les environnements de données les plus exigeants, la technologie KX est approuvée par les plus grandes entreprises mondiales pour leurs applications de données critiques. Notre logiciel de pointe traite et analyse les séries chronologiques et les données relationnelles à une vitesse et à une échelle inégalées, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables plus riches pour prendre des décisions. Nous permettons aux développeurs et aux ingénieurs de données de créer des applications hautes performances basées sur les données et de booster leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou en périphérie.

Faisant partie de FD Technologies plc, KX opère à partir de plus de 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, visitez www.kx.com ou contactez : Kristin Davie, [email protected] , +1 929-471-1849

