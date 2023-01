Le drapeau du Québec : source de fierté depuis 75 ans





QUÉBEC, le 21 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Langue française et ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec, M. Jean-François Roberge, souligne fièrement le 75e anniversaire du drapeau du Québec en participant à une cérémonie de lever de drapeau protocolaire devant le Parlement du Québec. Le gouvernement du Québec profite de l'occasion pour réaffirmer la particularité et l'identité propre de la nation québécoise. En effet, la couleur et les fleurs de lys sont un rappel de nos racines culturelles et linguistiques et de notre position particulière en tant que seule province officiellement francophone en Amérique du Nord.

Rappelons que le fleurdelisé a été hissé pour la toute première fois sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, le 21 janvier 1948, à 15 h précises. Se doter d'un drapeau officiel constituait un geste fort et audacieux d'affirmation pour le peuple québécois au sein de la fédération canadienne. Depuis ce jour, il demeure un symbole reconnu internationalement et une source de fierté pour les Québécois et les Québécoises.

Citations :

« Notre drapeau nous rend fiers d'être Québécois, et il nous rassemble tous, peu importe nos origines. Le fleurdelisé, c'est le symbole de notre nation depuis maintenant 75 ans. J'invite tous les Québécois à célébrer cet anniversaire important pour l'histoire de notre peuple. Continuons à être fiers de notre drapeau et de ce qu'il représente pour nous : un pont entre notre passé, notre présent et notre avenir. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre drapeau, c'est le symbole d'une nation francophone qui a résisté, qui a survécu et qui continue de tracer sa voie sur un continent anglophone. Notre drapeau, c'est notre emblème, c'est notre symbole qui nous permet d'affirmer que nous ne sommes qu'un. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet emblème et commémorons le tout premier lever de drapeau. J'invite la population à continuer à l'arborer avec fierté. Prenons un instant pour admirer toute la portée de notre drapeau. Honorons-le. Soyons fiers de notre nation, du chemin parcouru et de celui qui se trace devant nous! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable de l'application de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec

Faits saillants :

Le bleu azur et la croix blanche du drapeau sont un rappel des pavillons arborés par les navires à l'époque de Samuel de Champlain , il y a 400 ans. Les fleurs de lys sont le symbole de la Nouvelle- France .

, il y a 400 ans. Les fleurs de lys sont le symbole de la Nouvelle- . Le 21 janvier de chaque année est célébré le jour du Drapeau, une journée officielle instaurée par décret en 1998, lors des célébrations du 50e anniversaire d'existence du fleurdelisé.

Lien connexe :

