Invitation aux Médias - Festival du Nouvel an lunaire du Quartier chinois les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023





MONTRÉAL, le 21 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés les 21 et 22 janvier au Parc Sun-Yat-Sen à l'angle De la Gauchetière et de Clark pour assister au premier Festival extérieur du Nouvel an lunaire du Quartier chinois de Montréal, présenté par le Marché de nuit asiatique en collaboration avec le Partenariat du Quartier des Spectacles.

Le Nouvel an lunaire, souvent appelé le Nouvel an chinois, est la plus importante célébration de l'année pour plusieurs communautés asiatiques. En 2016, on dénombre plus de 6 millions de personnes au Canada qui ont déclaré avoir des origines asiatiques.

Premier événement phare

Quand : Samedi 21 janvier 13:00

Quoi: La plus grande parade extérieure du Nouvel an lunaire de danse de dragons et de danse de lions

Lieu: Rue De La Gauchetière et Clark, Montréal

Le trajet est la rue De La Gauchetière entre Saint-Laurent et Jeanne-Mance.

Deuxième événement phare

Quand: Dimanche 22 janvier à 13:00

Quoi: Spectacle extérieur avec les artistes montréalais d'origine asiatique

Sophie Chen

Anqi Sun

Andy Khun

Tamiri

Montreal Confucius School Folk Music Ensemble

Mando

Hua Li

Lieu: Rue De La Gauchetière et Clark, Montréal

