La toute nouvelle Honda Accord 2023 arrive chez les concessionnaires Honda le mois prochain en tant que version la plus récente de la berline intermédiaire de référence

MARKHAM, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Élégante, puissante et électrifiée, la toute nouvelle Honda Accord 2023 arrivera chez les concessionnaires Honda au Canada en février et donnera un regain d'énergie au segment des berlines intermédiaires.

L'Accord de 11e génération est disponible en trois versions (moteur turbocompressé de 1,5 L et deux motorisations hybrides). La version Touring se trouve au sommet de la gamme et propose une motorisation hybride et, pour la première fois, l'intégration des fonctionnalités de Google par Honda.

Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de l'Accord EX à moteur turbocompressé de 1,5 L est de 37 000 $i (sans les frais de transport de 1 780 $). L'Accord Sport 2023 à motorisation hybride-électrique débute à 41 000 $.

Les deux versions à motorisation hybride-électrique sont équipées du nouveau système hybride-électrique plus puissant de Honda. Fortes d'un couple de 247 lb-pi, ces versions hybrides de l'Accord sont les plus puissantes jamais offertes, tout en affichant des cotes de consommation de carburant exceptionnelles, soit jusqu'à 5,0 L/100 km en ville et une cote combinée de 5,3 L/100 km. Positionnées au sommet de la gamme de l'Accord, elles représenteront à long terme environ 50 % des ventes annuelles, une étape clé dans la stratégie d'électrification de Honda.

« La Honda Accord est depuis longtemps considérée comme l'une des meilleures berlines intermédiaires que l'on puisse acheter. Je sais que la toute nouvelle Accord de 11e génération, grâce à son design élégant, son expérience de conduite raffinée et exaltante, sa fiabilité et sa valeur exceptionnelle, saura garder cette réputation intacte », a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Les versions Accord Sport et Touring Hybrid offrent performance, efficacité et connectivité alors que nous poursuivons notre stratégie de transition rapide vers un avenir électrifié. »

Honda Accord 2023 - Prix et cotes de consommation de carburant

Version Groupe

motopropulseur PDSFi PDSF incluant les

frais de

transport de

1 780 $ii Économie de

carburant Ville/route/combinéeiii EX 1,5 L turbo/CVT 37 000 $ 38 780 $ 8,1/6,4/7,3 Sport Hybrid 41 000 $ 42 780 $ 5,0/5,7/5,3 Touring Hybrid 44 500 $ 46 280 $ 5,0/5,7/5,3

Exceptionnellement bien équipée

La version haut de gamme Accord Touring, à motorisation hybride-électrique, ouvre la voie à des technologies avancées, avec une première intégration des fonctionnalités de Google par Honda, qui comprend Google Assistant, Google Maps et Google Play avec les plus récentes applications et les tous derniers services pour offrir une connectivité en continu lors des déplacements.

Avec Google Assistant, les utilisateurs peuvent accomplir des tâches tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant. Ils peuvent parler à Google pour appeler un ami ou lui envoyer un message texte, mettre en place des rappels ou même modifier la température du véhicule. Les utilisateurs peuvent également naviguer vers la prochaine destination ou rechercher ce qui se trouve à proximité. Par exemple, la fonction Google Assistant permet aux utilisateurs de définir leur destination dans Google Maps simplement à l'aide de commandes vocales, la carte de l'itinéraire s'affiche ensuite dans le groupe d'instruments.

Les conducteurs peuvent commander les médias en demandant à Google de passer à la piste suivante ou de reculer un balado avec leurs applications préférées, simplement à l'aide de commandes vocales. Google Play permet aux utilisateurs de télécharger diverses applications tierces pour la musique, les balados et les livres audio, tout comme ils le feraient à partir de leur téléphone intelligent.

Douée en matière de technologies, l'Accord Touring Hybrid est également équipée d'un affichage tête haute de 6 pouces redessiné et personnalisable, d'un écran tactile central couleur de 12,3 pouces (le plus grand jamais offert par Honda), d'un système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs avec technologie Bose Centerpoint, d'une fonction de recharge sans fil de 15 W pour téléphones intelligents compatibles Qi, d'un point d'accès Wi-Fi 5G, de sièges avant chauffants et ventilés, et de sièges arrière chauffants. Des jantes de 19 pouces en alliage noir Berlina à surface externe usinée sont également de série.

Également turbocompressée, la version EX de l'Accord est équipée de sièges avant chauffants, d'un toit ouvrant électrique à un bouton, d'un contrôle automatique de la température à deux zones et d'un siège électrique du conducteur à 8 réglages avec support lombaire. Un système audio amélioré à 8 haut-parleurs et des jantes de 17 pouces en alliage gris étain sont également proposés de série.

Pour une expérience de conduite plus sportive, les Accord Sport et Touring 2023 sont équipées de série du nouveau système hybride à deux moteurs électriques (site en anglais seulement) plus puissant, avec un tout nouveau moteur 4 cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson plus raffiné. La puissance combinée du système est de 204 chiv (augmentation de 3 ch), tandis que le couple maximal du moteur électrique de traction est de 247 lb-pi (augmentation de 15 lb-pi). Malgré la puissance et les performances accrues des versions Sport et Touring à motorisation hybride, ces berlines sont les plus écoénergétiques de la gamme Honda, avec une consommation de carburant allant jusqu'à 5,0 L/100 km en ville et une cote combinée de 5,3 L/100 km.

L'Accord Sport est équipée d'un pommeau de levier de vitesse et d'un volant chauffant gainés de cuir et de jantes de 19 pouces en alliage noir Berlina à surface externe usinée. Les modèles hybrides Sport et Touring reçoivent le plus grand écran tactile jamais offert par Honda, une unité de 12,3 pouces avec bouton physique pour le volume, la compatibilité sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMC.

Plus sportive, plus raffinée et plus avancée

La toute nouvelle Accord de 11e génération est plus longue et plus élégante, avec des proportions généreuses et une posture large, faisant progresser davantage la nouvelle orientation de Honda en matière de design, avec une ceinture de caisse horizontale basse et une partie avant longue et dynamique. L'Accord appuie sa nouvelle apparence élégante avec une dynamique plus assurée et raffinée afin de fournir une expérience de conduite plus sportive et plus engageante.

Basée actuellement sur l'architecture évoluée globale de Honda , chaque version de l'Accord 2023 bénéficie d'améliorations importantes au niveau de la carrosserie, du châssis, des technologies de sécurité et de la conduite raffinée dans son ensemble. La rigidité du châssis de l'Accord a été augmentée et les améliorations apportées à la suspension et à la direction rendent l'Accord encore plus agréable à conduire.

À l'intérieur, le nouvel habitacle moderne et sportif met en vedette une finition soignée et des matériaux de haute qualité, avec une attention particulière portée au fonctionnement de tous les commutateurs et commandes pour offrir une expérience haut de gamme. Les matériaux de qualité supérieure comprennent des garnitures noir piano élégantes et des ornements grillagés métalliques saisissants qui s'étendent sur la planche de bord.

Les modes de conduite sélectionnables optimisent l'expérience de conduite pour diverses conditions de conduite. Les modes Normal et Econ (économie) sont proposés de série sur la version EX à moteur turbocompressé de l'Accord. Les modèles hybrides (Sport et Touring) sont dotés d'un mode Sport actualisé et d'un nouveau mode Individual qui permet de personnaliser l'expérience de conduite.

En outre, toutes les Accords 2023 sont équipées de série d'une gamme rehaussée de technologies d'aide à la conduite Honda SensingMD qui comprend l'assistance en cas de congestion (TJA) et des fonctions qui offrent une réactivité plus fluide et plus naturelle, telles que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec suivi à basse vitesse et le système d'aide au respect des voies (LKAS). Le rappel de sièges arrière et le rappel de ceintures de sécurité arrière constituent également des nouveautés offertes de série sur toutes les versions de la gamme.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, visitez le site Web www.hondacanada.ca.

i Prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) excluant les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport de 1 780 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier.

ii PDSF plus les frais de transport de 1 780 $, sans les taxes ,l'immatriculation, l'enregistrement et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier.

iii Selon les cotes de consommation 2023 de l'EPA; utiliser à des fins de comparaison seulement; le kilométrage variera selon les habitudes de conduite, l'entretien du véhicule, les conditions routières et d'autres facteurs.

iv Puissance totale du système (valeur nette ISO) de la puissance de pointe simultanée des deux moteurs électriques et du moteur à essence.



