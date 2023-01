Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kentville





KENTVILLE, NS, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kody Blois, député de Kings-Hants, de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, et de Christopher Goddard, président de la Kings Point to Point Transit Society.

Date : Lundi 23 janvier 2023



Heure : 10 h (HNA)



Lieu : Bureau de la Kings Point to Point Transit Society

20, rue Aberdeen

Kentville (Nouvelle-Écosse) B4N 3V9





