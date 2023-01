LA DEMANDE MONDIALE DE MATÉRIAUX ET DE COMPOSANTS CONTINUE DE BAISSER EN DÉCEMBRE, INDIQUANT UNE GRANDE PROBABILITÉ DE RÉCESSION SELON LE GEP Global Supply Chain Volatility Index





Les rapports des entreprises sur la constitution de stocks de sécurité augmentent, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, annulant en partie les récents efforts de déstockage

La résurgence de la COVID-19 en Chine a accru la volatilité de la chaîne d'approvisionnement, contrecarrant les améliorations enregistrées au cours du second semestre 2022

Les chaînes d'approvisionnement de l' Europe sont restées les plus tendues en décembre

CLARK, New Jersey, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le GEP Global Supply Chain Volatility Index (« indice de volatilité de la chaîne d'approvisionnement de GEP »), un indicateur avancé qui suit les conditions de la demande, les pénuries, les coûts de transport, les stocks et les arriérés, montre une baisse de la demande de matières premières, de produits de base et d'autres composants nécessaires pour fournir des produits finis et des services en décembre, reflétant ainsi le risque croissant d'une période de récession à venir.

De plus, un plus grand nombre d'entreprises constituent des stocks de sécurité, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, en raison de la résurgence des infections à la COVID-19 en Chine et des préoccupations accrues concernant l'offre et les prix futurs, ce qui annule en partie les efforts de déstockage observés au cours des six derniers mois.

En raison de la constitution de stocks de sécurité plus importants et de l'aggravation des pénuries de main-d'oeuvre, le GEP Global Supply Chain Volatility Index a augmenté, passant de 1,15 en novembre à 1,61 en décembre, mettant un terme aux améliorations des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui avaient commencé à l'été 2022.

Commentant ces derniers résultats, John Piatek, vice-président du conseil de GEP, a déclaré : « Nous passons d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs, et les entreprises devraient repousser durement toutes les augmentations de prix de leurs fournisseurs, ce qui continuera à faire baisser l'inflation. La baisse de la demande signale la probabilité croissante d'une récession mondiale au cours du premier semestre 2023. »

Principales conclusions du rapport de décembre :

DEMANDE : la demande de composants, de matières premières, de produits de base et d'autres éléments dont les entreprises ont besoin pour fournir leurs biens et services a encore reculé en décembre, notamment en Amérique du Nord.

: la demande de composants, de matières premières, de produits de base et d'autres éléments dont les entreprises ont besoin pour fournir leurs biens et services a encore reculé en décembre, notamment en Amérique du Nord. STOCKS : les rapports des entreprises mondiales sur la constitution de stocks de sécurité sont en hausse depuis novembre, ce qui est un facteur clé de l'augmentation du GEP's Global Supply Chain Volatility Index.

: les rapports des entreprises mondiales sur la constitution de stocks de sécurité sont en hausse depuis novembre, ce qui est un facteur clé de l'augmentation du GEP's Global Supply Chain Volatility Index. PÉNURIES DE MAIN-D'OEUVRE : les entreprises font état d'une recrudescence des pénuries de main-d'oeuvre, ce qui entraîne une tension sur la capacité des fournisseurs.

les entreprises font état d'une recrudescence des pénuries de main-d'oeuvre, ce qui entraîne une tension sur la capacité des fournisseurs. PÉNURIES DE MATÉRIAUX : les pénuries d'approvisionnement mondiales sont à leur plus bas niveau depuis septembre 2020, les fournisseurs continuant à s'adapter aux conditions du marché. L'assouplissement de la demande a réduit la concurrence pour les articles.

les pénuries d'approvisionnement mondiales sont à leur plus bas niveau depuis septembre 2020, les fournisseurs continuant à s'adapter aux conditions du marché. L'assouplissement de la demande a réduit la concurrence pour les articles. TRANSPORT : les coûts de transport sont à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, soulignant des pressions plus faibles sur le fret maritime, ferroviaire, aérien et routier.

les coûts de transport sont à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, soulignant des pressions plus faibles sur le fret maritime, ferroviaire, aérien et routier. VOLATILITÉ DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT RÉGIONALES : les chaînes d'approvisionnement alimentant l' Europe restent les plus tendues, par rapport à l'Asie et à l'Amérique du Nord, en décembre.

À PROPOS DU GEP GLOBAL SUPPLY CHAIN VOLATILITY INDEX

Le GEP Global Supply Chain Volatility Index est calculé par S&P Global et GEP. Le GEP Global Supply Chain Volatility Index est dérivé des enquêtes PMItm de S&P Global, envoyées à des entreprises dans plus de 40 pays, soit environ 27 000 entreprises au total. Ces pays représentent 89 % du produit intérieur brut (PIB) mondial (source : World Bank World Development Indicators).

Le chiffre principal est le GEP Global Supply Chain Volatility Index. Il s'agit d'une somme pondérée de six sous-indices dérivés des données PMI, des PMI Comments Trackers et des PMI Commodity Price & Supply Indicators compilés par S&P Global.

Le GEP Global Supply Chain Volatility Index est calculé en utilisant une somme pondérée des scores z des six indices. Les pondérations sont déterminées en analysant l'impact de chaque composante sur les délais de livraison des fournisseurs par une analyse de régression.

Les six variables utilisées sont 1) l'indice JP Morgan Global Quantity of Purchases, 2) l'indicateur de pénurie d'approvisionnement pour tous les articles, 3) l'indicateur de pression sur les prix du transport, et les données du PMI manufacturier Comments Tracker pour 4) la constitution de stocks en raison de problèmes d'approvisionnement ou de prix, et l'augmentation des arriérés en raison de 5) pénuries de personnel et 6) pénuries d'articles.

Une valeur supérieure à 0 indique que la capacité de la chaîne d'approvisionnement est sollicitée et que la volatilité de la chaîne d'approvisionnement augmente. Plus la valeur est supérieure à 0, plus la capacité est sollicitée.

Une valeur inférieure à 0 indique que la capacité de la chaîne d'approvisionnement est sous-utilisée, ce qui réduit la volatilité de la chaîne. Plus la valeur est inférieure à 0, plus la capacité est sous-utilisée.

Un indice de volatilité de la chaîne d'approvisionnement est également publié au niveau régional pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Les indices régionaux mesurent la performance des chaînes d'approvisionnement connectées à ces régions du monde.

Pour plus d'informations sur les enquêtes PMI, les PMI Comments Trackers et les PMI Commodity Price & Supply Indicators, ou sur les méthodologies de l'indice GEP Supply Chain Volatility Index, veuillez contacter economi[email protected] .

À propos de GEP

GEP® fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement transformatrices qui aident les entreprises mondiales à devenir plus agiles et résilientes, à fonctionner de manière plus efficace et efficiente, à obtenir un avantage concurrentiel, à stimuler la rentabilité et à augmenter la valeur pour leurs actionnaires. Une pensée et des produits innovants, une expertise inégalée du domaine, des personnes intelligentes et passionnées : voilà comment GEP SOFTWAREtm, GEP STRATEGYtm et GEP MANAGED SERVICEStm fournissent ensemble des solutions de chaîne d'approvisionnement d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans précédent. Nos clients sont les meilleures entreprises du monde, dont plus de 550 leaders industriels du Fortune 500 et du Global 2000 qui comptent sur GEP pour atteindre des objectifs stratégiques, financiers et opérationnels ambitieux. Figurant parmi les leaders dans de nombreux Magic Quadrants de Gartner, les logiciels natifs du cloud et les plateformes d'affaires numériques de GEP sont régulièrement récompensés et reconnus par les analystes du secteur, les sociétés de recherche et les médias, notamment Gartner, Forrester, IDC, ISG et Spend Matters. GEP est également régulièrement classée parmi les meilleures sociétés de conseil et de stratégie en matière de chaîne d'approvisionnement, et parmi les principaux fournisseurs de services gérés par ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG et HFS, entre autres. GEP, dont le siège social est situé à Clark, dans le New Jersey, possède des bureaux et des centres d'opérations en Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gep.com .

À propos de S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global fournit des renseignements essentiels. Nous permettons aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers de disposer des bonnes données, de l'expertise et de la technologie connectée afin qu'ils puissent prendre des décisions avec assurance. Qu'il s'agisse d'aider nos clients à évaluer de nouveaux investissements ou de les guider dans leur transition ESG et énergétique à travers les chaînes d'approvisionnement, nous débloquons de nouvelles opportunités, résolvons des défis et accélérons le progrès pour le monde.

Nous sommes largement sollicités par de nombreuses organisations de premier plan dans le monde pour fournir des notations de crédit, des benchmarks, des analyses et des solutions de workflow sur les marchés mondiaux des capitaux, des matières premières et de l'automobile. Avec chacune de nos offres, nous aidons les plus grandes organisations du monde à planifier leur avenir dès aujourd'hui.

À propos des PMI

Les enquêtes Purchasing Managers' Indextm (PMItm) sont désormais disponibles pour plus de 40 pays et également pour des régions clés, dont la zone euro. Ce sont les enquêtes de conjoncture les plus suivies au monde, privilégiées par les banques centrales, les marchés financiers et les dirigeants d'entreprise pour leur capacité à fournir des indicateurs mensuels actualisés, précis et souvent uniques des tendances économiques.

