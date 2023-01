Avis aux médias - COUPE DU MONDE DE SKI ACROBATIQUE À VAL SAINT-CÔME : RENCONTRE AVEC LES ATHLÈTES





SAINT-CÔME, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En vue de la prochaine épreuve de la Coupe du monde de ski acrobatique de bosses en simple et en parallèle qui aura lieu les 27 et 28 janvier 2023 à Val Saint-Côme, Freestyle Canada invite les représentants des médias à rencontrer des athlètes de l'équipe canadienne de ski acrobatique, de même que des représentants de l'organisation.

L'événement aura lieu ce mercredi 25 janvier 2023 à 13h00 au Centre d'excellence acrobatique Val Saint-Côme.

Pour l'occasion, il sera possible de rencontrer les athlètes de même que les représentants de Freestyle Canada. Sur place, les médias pourront s'entretenir avec Mikaël Kingsbury, champion olympique, avec Gabriel Dufresne, issu du Club de ski acrobatique de Val Saint-Côme et 12e au rang mondial, avec Laurianne Desmarais-Gilbert, originaire de Saint-Sauveur et membre de l'équipe Next Gen et avec l'entraîneur de l'équipe nationale, Michel Hamelin, qui sera également disponible en entrevue.

Quoi

Rencontres et entrevues avec les athlètes de l'équipe canadienne de ski acrobatique de bosse et avec des représentants de Freestyle Canada.

Quand

Mercredi 25 janvier à 13h.

Où

Val Saint-Côme

501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC J0K 2B0

Qui

Mikaël Kingsbury , champion olympique de ski de bosse?;

, champion olympique de ski de bosse?; Gabriel Dufresne , membre de l'équipe canadienne et fier représentant du Club de ski acrobatique Val Saint-Côme?;

, membre de l'équipe canadienne et fier représentant du Club de ski acrobatique Val Saint-Côme?; Laurianne Desmarais-Gilbert , athlète Next Gen et championne en simple et en parallèle aux mondiaux de 2019?;

, athlète Next Gen et championne en simple et en parallèle aux mondiaux de 2019?; Michel Hamelin, entraîneur de l'équipe canadienne de ski de bosse.

