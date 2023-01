Bilan global 2022 : GWM étend son implantation mondiale, renforcée par l'écosystème forestier





BAODING, Chine, 20 janvier 2023 /CNW/ - Le 16 janvier, un documentaire mettant en vedette GWM a été diffusé en direct, décrivant les avantages de GWM dans les domaines de l'hybride, des batteries d'alimentation, de l'intelligibilité et de son implantation stratégique mondiale.

En 2022, GWM a fait progresser sa stratégie de mondialisation de façon constante grâce à l'écosystème forestier, même sous l'effet continu de facteurs qui menacent le marché mondial de l'automobile, comme la pénurie de la chaîne d'approvisionnement et l'épidémie.

L'écosystème forestier, centré sur la nouvelle énergie et l'intelligence, possède un avantage systématique unique. M. Jack Wei, président de GWM, a mentionné dans le documentaire que GWM défend le concept de recherche et de développement de « l'investissement précis et la poursuite continue de la technologie de pointe ». En 2022, GWM a continué d'accroître l'investissement en recherche et en développement technologique dans l'écosystème forestier. L'investissement total au cours des trois premiers trimestres a dépassé les 8,5 milliards de CNY, soit une hausse de plus de 64 % en glissement annuel.

La technologie dans cet écosystème que GWM a accumulée pendant des années a continué de porter ses fruits. GWM a mis en place une matrice de nouveaux produits de nouvelles énergies, y compris les véhicules hybrides, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques, afin de répondre aux exigences différenciées des marchés mondiaux. En 2022, HAVAL, une marque de VUS de GWM, a officiellement publié la nouvelle stratégie énergétique et a lancé des modèles hybrides dans plusieurs marchés, comme l'Australie, le Chili, le Pakistan, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et le Brésil, et a été hautement reconnue par les marchés et les consommateurs.

En outre, GWM a étendu sa présence sur le marché des véhicules de luxe à nouvelle énergie. GWM WEY, une nouvelle marque de véhicules à énergie nouvelle intelligents haut de gamme, a lancé Coffee 01 et Coffee 02 qui combinent luxe et technologie avancée. Ces véhicules ont encouragé GWM à mettre au point le marché européen des nouvelles énergies. WEY Coffee 01, équipé du système HPilot, un système d'assistance à la conduite intelligente de pointe, a remporté la cote de sécurité cinq étoiles Euro NCAP. GWM TANK, la marque de VUS tout-terrain haut de gamme, a lancé le véhicule hybride rechargeable TANK300 et le véhicule hybride/véhicule hybride rechargeable TANK500, qui mènent la transformation de l'électrification de l'industrie.

GWM a également acquis un avantage systématique dans le domaine de l'énergie associée à l'hydrogène en tirant parti de l'écosystème forestier. L'entreprise a actuellement mis en place un écosystème de chaîne d'approvisionnement intégré, qui comprend « la production, le stockage, le transport, le ravitaillement et l'application de l'hydrogène ». En ce qui concerne le développement de l'énergie associée à l'hydrogène, GWM a investi 2,5 milliards de CNY au total dans des véhicules à batterie associée à l'hydrogène pour les mettre en production de masse.

GWM possède les critères les plus exigeants en matière de qualité et de technologie de ses produits. Elle dispose déjà de réserves technologiques de base et de capacités de chaîne d'approvisionnement dans les domaines de la nouvelle énergie et de l'intelligence, et elle a maintenu une longueur d'avance grâce à d'importants investissements de pointe, a indiqué Jack Wei.

Il a également déclaré que la nouvelle énergie et la technologie intelligente ont apporté un énorme potentiel de croissance pour GWM. Avec « ONE GWM » comme stratégie de base, l'entreprise augmentera ses investissements en recherche et en développement technologique à l'avenir afin d'accélérer sa transformation en une entreprise mondiale de technologie intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983142/1.jpg

SOURCE GWM

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 15:32 et diffusé par :