LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REMPORTE DEUX PRIX COIN OF THE YEAR DANS LES CATÉGORIES « MEILLEURE PIÈCE DE TYPE ÉCU » ET « MEILLEURE PIÈCE DE CIRCULATION »





La pièce en argent Noir et or : Le loup gris et la pièce de circulation colorée de 10 cents du 100e anniversaire du Bluenose reconnues parmi les meilleures au monde

OTTAWA (Ontario), 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne est honorée d'avoir remporté le prix Coin of the Year dans deux des dix catégories dans lesquelles les monnaies du monde entier font concurrence pour remporter les prix les plus convoités qui soulignent l'excellence dans la conception et la fabrication de pièces. La pièce de 20 $ en argent fin 2021 Noir et or : Le Loup gris a été nommée « meilleure pièce de type écu », tandis que la première pièce de circulation colorée de 10 cents émise par la Monnaie en 2021 pour célébrer le 100e anniversaire du Bluenose a été couronnée « meilleure pièce de circulation ».

« La Monnaie royale canadienne travaille sans relâche pour trouver de nouvelles façons de mettre en valeur le Canada sur des pièces de monnaie qui représentent les plus hauts niveaux d'artisanat, de création et d'innovation, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Remporter non seulement un, mais bien deux prix Coin of the Year au cours d'une même année est un incroyable témoignage du fait que nos pièces sont effectivement les meilleures de leur catégorie, et sont admirées par les collectionneurs du monde entier. »

Sur la pièce de 20 $ en argent fin 2021 Noir et or : Le loup gris, l'artiste Claude Thivierge transpose la personnalité à la fois crainte et admirée d'un important prédateur canadien dans un portrait évoquant le yin et le yang, rendu par un placage contrastant l'or et le rhodium noir. Bien que l'empiétement de l'humain ait réduit son habitat, le majestueux loup gris prospère toujours en meutes hiérarchisées de six ou huit animaux dans les régions moins peuplées du Canada, du Labrador à la Colombie-Britannique en passant par le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Le 100e anniversaire du Bluenose en 2021 a donné à la Monnaie l'occasion de célébrer avec élégance. Nous avons réimaginé le motif du Bluenose avec l'aide de l'artiste marin de la Nouvelle?Écosse, Yves Bérubé, et pour la toute première fois, nous avons ajouté de la couleur à notre plus petite pièce de circulation. Icône maritime hors pair construite à Lunenburg, en Nouvelle?Écosse, le Bluenose était une goélette de pêche laborieuse dont les prouesses dans l'International Fishermen's Race ont été inégalées pendant près de deux décennies. Le Bluenose témoigne toujours, à ce jour, de l'ingéniosité, du savoir-faire et des compétences exceptionnelles du peuple canadien qui l'a conçu, construit et manoeuvré.

Les candidatures en lice pour le concours annuel Coin of the Year sont déterminées par un regroupement international de représentants de plusieurs monnaies et de numismates. Les pièces sont jugées par un jury international composé de représentants des plus importantes monnaies du monde, de médaillistes, de journalistes et de représentants de banques centrales et de musées. Les lauréats ont été choisis parmi 100 finalistes nommés dans dix catégories.

Des images des nouvelles pièces primées de la Monnaie se trouvent ici.

