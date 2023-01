Cepton, Inc. annonce la clôture d'un investissement de 100 millions USD de Koito Manufacturing





Cepton, Inc. (« Cepton ») (Nasdaq : CPTN), un innovateur de la Silicon Valley et un chef de file des solutions lidar à haute performance, annonce aujourd'hui la finalisation de son investissement de 100 millions USD (l'« Investissement ») de son partenaire automobile à long terme et actionnaire actuel, Koito Manufacturing Co., Ltd. (« Koito ») (TSE : 7276) le 19 janvier 2023. Sous forme d'actions privilégiées convertibles, l'Investissement a été approuvé lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de Cepton le 11 janvier 2023 et est convertible, à compter du premier anniversaire de la date d'émission, en actions ordinaires de Cepton au prix de conversion initial de 2 585 USD par action.

« Nous sommes heureux d'annoncer la clôture de l'investissement en actions privilégiées alors que nous approfondissons notre partenariat avec Koito », déclare Jun Pei, cofondateur et PDG de Cepton. « Nous prévoyons de déployer ce capital supplémentaire pour aider à financer notre prochaine phase de croissance, poursuivre l'exécution de la production en série et étendre nos efforts de collaboration afin de remporter de nouveaux programmes OEM automobiles. »

« Nous sommes ravis d'avoir terminé notre troisième investissement dans Cepton, qui renforce notre engagement envers le lidar et le renforcement de la sécurité automobile pour les conducteurs du monde entier », déclare M. Michiaki Kato, président de Koito. « C'est une année importante pour nous, alors que nous travaillons à la commercialisation et à la fabrication à grande échelle de nos produits lidar. Nous disposons d'une solide expérience avec Cepton en tant que partenaire et nous nous réjouissons à la perspective d'atteindre notre objectif mutuel de devenir le chef de file du secteur du lidar. »

Des détails supplémentaires concernant la clôture de l'Investissement seront inclus dans un formulaire 8-K qui sera déposé par Cepton auprès de la Securities and Exchange Commission.

Conseillers

ICR Capital LLC a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Cepton et O'Melveny & Myers LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Cepton. SMBC Nikko a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Koito et Davis Polk & Wardwell LLP et Nishimura & Asahi ont agi en qualité de conseillers juridiques de Koito.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la règle refuge du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « estimation », « objectif », « plan », « projet », « prévision », « intention », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cible », « étape », « conçu pour », « proposé », les conjugaisons au futur, ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou impliquent des événements, tendances, termes et/ou conditions futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Cepton avertit les lecteurs du présent communiqué de presse que ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Cepton, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les avantages potentiels de l'Investissement, y compris en ce qui concerne la situation financière de Cepton et sa capacité à atteindre ses objectifs de commercialisation et de déploiement commercial à grande échelle. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme reflétant les évaluations de Cepton à toute date ultérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs. Cepton ne s'engage en aucune manière à mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date à laquelle ces énoncés sont publiés ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

À propos de Cepton

Basée dans la Silicon Valley, Cepton est une société novatrice qui conçoit des solutions lidar destinées aux applications de l'automobile (ADAS/AV), des villes intelligentes, des espaces intelligents, ainsi qu'aux applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie lidar brevetée, Cepton entend démocratiser le lidar et adopter une approche équilibrée en termes de performances, de coûts et de fiabilité, tout en permettant la mise en place de solutions de perception 3D évolutives et intelligentes dans tous les secteurs.

Cepton a remporté le plus grand marché connu de production en série de lidars ADAS du secteur avec Koito dans le cadre des activités commerciales de General Motors. Cepton collabore également avec les 10 premiers constructeurs mondiaux.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, jouissant de plus de plusieurs décennies d'expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d'imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton est basée à San José, en Californie, et possède un centre d'excellence à Troy, dans le Michigan, qui fournit un support local aux clients du secteur automobile dans la région métropolitaine de Détroit. Cepton est également présente en Allemagne, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine, au service d'une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com et suivez Cepton sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Koito

Avec pour slogan « L'éclairage au service de votre sécurité », Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) a marqué une histoire de leadership dans l'éclairage automobile depuis sa création en 1915. Aujourd'hui, le groupe Koito est composé de 31 entreprises situées dans 13 pays et fournit des produits et des services à des clients du monde entier, grâce à un réseau mondial organisé en cinq grandes régions (Japon, Amériques, Europe, Chine et Asie). Reconnus pour leur haute qualité et leur technologie avancée, ses produits sont largement utilisés par les constructeurs automobiles du monde entier. La société répond à la transformation future de la mobilité par le développement de technologies d'éclairage de nouvelle génération et d'équipements connexes, de systèmes de contrôle et de produits, matériaux et méthodes de production qui respectent l'environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.koito.co.jp/english.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

