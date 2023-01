NOUVEAU PRÉSIDENT CHEZ GIRARDIN ÉNERGIE





DRUMMONDVILLE, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Groupe Girardin est fier d'accueillir Monsieur Sébastien Fournier à titre de Président de Girardin Énergie inc. et New Energy Solutions (filiale Américaine).

Jusqu'à tout récemment, Sébastien occupait le poste de Président Directeur Général de Hilo Énergie chez Hydro-Québec, où il a contribué à bâtir le Québec vert de demain et à faire de l'innovation technologique un puissant moteur de la transition énergétique. Détenteur d'un baccalauréat en administration, marketing et finance, son expérience professionnelle en tant que président et vice-président de diverses sociétés ,il a démontré sa capacité à relever les défis liés à la création, au positionnement et à la commercialisation de nouveaux produits en cohérence avec les besoins de la clientèle. Il est considéré comme un dirigeant innovant, visionnaire et engagé avec une grande intégrité orienté vers la saine gestion d'équipes performantes.

Dans le cadre de ses fonctions de Président, Sébastien jouera un rôle de premier plan dans le déploiement du plan d'action pour continuer le développement stratégique de la compagnie en collaboration avec toutes les filiales du Groupe Girardin afin de permettre une croissance responsable et durable de l'entreprise.

Girardin Énergie et New Energy Solutions sont des filiales à part entière du Groupe Girardin spécialisé en infrastructures de recharge de véhicules électriques et flottes de véhicules électriques. Girardin Énergie maximise la valeur et la qualité des installations de recharge grâce à l'expérience reconnue de son équipe, ses services conseils, son ingénierie, ses produits novateurs et sa plateforme technologique. Pour en savoir plus : www.girardinenergie.com

SOURCE Groupe Girardin

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 13:40 et diffusé par :