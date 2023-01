Alira Health nomme Annabel de Maria au poste de responsable des services aux patients, à la direction des partenariats mondiaux pour les patients





Mobiliser les patients pour l'avenir des soins de santé

FRAMINGHAM, Massachusetts, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alira Health, une société internationale de conseil, de recherche clinique et de technologie dans le domaine des soins de santé, est heureuse d'annoncer aujourd'hui la nomination d'Annabel de Maria au poste de responsable des services aux patients. À ce titre, elle dirigera le rôle central de l'engagement des patients dans le continuum des services d'innovation en soins de santé d'Alira Health. Mme de Maria est forte d'un bagage considérable et d'une expérience remarquable avec plus de vingt ans dans le secteur de la santé, à la fois en tant que cadre interne et consultante indépendante, notamment dans le domaine de l'engagement des patients. Elle a rejoint Alira Health en octobre 2020 et occupait initialement le poste de vice-présidente de la division dédiée à l'engagement des patients. Elle est basée au bureau de Barcelone, en Espagne.

« Chez Alira Health, nous sommes persuadés que les patients devraient être au centre de tout ce que nous faisons », a déclaré Gabriele Brambilla, directrice générale et cofondatrice d'Alira Health. « Je suis fière qu'Annabel de Maria occupe ce poste crucial de responsable des services aux patients et qu'elle collabore avec toutes nos équipes et services à l'échelle d'Alira Health. Ses conseils et son leadership nous permettent de collaborer avec les patients tout au long de la gestion du cycle de vie d'un médicament ou d'un instrument médical. Nous travaillons avec des équipes cliniques pour élaborer conjointement des protocoles d'essais cliniques avec des patients. Nous effectuons des recherches sur les maladies de patients du monde entier afin de comprendre le parcours du patient et d'appliquer les connaissances aux protocoles d'essai, aux présentations réglementaires, aux évaluations des technologies de santé (ETS) et à la commercialisation. Nous aidons les entreprises à mettre en place des stratégies centrées sur le patient et des programmes de soutien aux patients. Alira Health se concentre sur la cocréation de solutions de soins avec les patients pour nos clients. Annabel de Maria jouera un rôle essentiel alors que nous bâtissons l'avenir des soins de santé grâce à l'engagement des patients. »

« Je suis honorée de faire entendre la voix du patient, en collaboration avec les équipes d'Alira Health, nos clients et nos partenariats internationaux, dans ce rôle central de responsable des services aux patients », a déclaré Mme de Maria. « Depuis plus de vingt-cinq ans, j'ai axé mon expérience professionnelle dans le domaine pharmaceutique et dans celui des technologies médicales sur l'engagement des patients, tentant de comprendre le parcours des patients confrontés à de nombreuses maladies importantes et à mettre en oeuvre des plans révolutionnaires pour soutenir et défendre les patients. »

Dans son rôle antérieur de vice-présidente du service dédié à l'engagement des patients, Mme de Maria a dirigé la mise en pratique de l'engagement des patients d'Alira Health, aidant les clients à introduire des activités axées sur les patients dans leurs organisations respectives, et ce, de façon significative. Cette mise en oeuvre de l'engagement vise à aider les organisations à exploiter le pouvoir des observations des patients, à les utiliser pour prendre de meilleures décisions, à avoir une incidence sur les résultats et à améliorer l'expérience des patients. Les services associés à cette mise en oeuvre comprennent l'élaboration de stratégies centrées sur le patient, un centre de connaissances pour les patients, des conseils consultatifs et des programmes de mobilisation pour faciliter de véritables interactions fructueuses qui servent les intervenants de l'écosystème et profitent aux patients.

Annabel de Maria occupera le poste de responsable des services aux patients à compter d'aujourd'hui. Avant de rejoindre Alira Health, Mme de Maria était responsable des communications d'entreprise chez Almirall et directrice des relations avec les médias en Europe chez Nestlé Purina. En tant que consultante, son travail a porté sur la stratégie mondiale pour Champix, Lucentis et Pradaxa. Au début de sa carrière, Mme de Maria a lancé en Espagne Celebrex, Detrusitol et Xalatan, puis a occupé des postes chez Pfizer, Bayer et Novartis Espagne. En plus de son rôle chez Alira Health, Mme de Maria enseigne un cours sur l'engagement des patients à l'Université de Bocconi et elle est la représentante des patients pour le groupe de travail EULAR sur les maladies auto-inflammatoires.

À propos d'Alira Health

Alira Health est une entreprise internationale de conseil et de recherche clinique dont la mission est d'humaniser les soins de santé et les sciences de la vie, en partenariat avec les patients, grâce à des technologies innovantes et des conseils d'experts. Du développement de médicaments aux soins médicaux, Alira Health complète l'expertise de ses clients des secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des technologies médicales en leur offrant une gamme complète de services tout au long du cycle de vie de leurs solutions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.alirahealth.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1986878/Anna_de_Maria_lb_ID_3f14a4b22fa8.jpg

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 13:08 et diffusé par :