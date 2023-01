DOCOMO sera présente sur le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile au monde : le MWC Barcelona 2023





NTT DOCOMO, INC. a annoncé ce jour qu'elle tiendra un stand complet sur le salon MWC Barcelona 2023, le plus important événement mondial de l'industrie des technologies mobiles, qui aura lieu à Barcelone (Espagne) du 27 février au 2 mars.

Le stand DOCOMO, qui accueillera diverses expositions et présentations axées sur les grands thèmes de la 6G, des réseaux d'accès sans fil ouverts (O-RAN) et de la réalité étendue (XR), sera aussi un plaidoyer pour la standardisation internationale et le commerce mondial pour les technologies de communication nouvelle génération. En raison de la pandémie, le stand de DOCOMO sur le MWC Barcelona sera la première apparition de la société en présentiel depuis 2019.1

Dans la zone réservée à la 6G, DOCOMO exposera l'univers 6G à venir et les technologies sans fil avancées que la société développe actuellement. Les visiteurs profiteront notamment d'une démonstration de la plateforme d'augmentation de l'être humain pour la communication de sensations tactiles entre des personnes connectées à un réseau 6G, permettant par exemple à un étudiant en musique de reproduire les mouvements exacts des doigts de son professeur.

Dans la zone réservée aux O-RAN, DOCOMO présentera un contenu expérientiel qui aidera les visiteurs à comprendre le concept et la structure de ce type de réseaux, ainsi que les avancées qui permettent aux appareils de télécommunication multi-fournisseurs2 de prendre en charge la technologie O-RAN, en plus des collaborations avec les opérateurs internationaux dans ce domaine.

Dans la zone réservée à la XR, les visiteurs feront l'expérience du métavers avec de la musique, des animations et des films, ainsi que d'un système actif virtuel, tous deux fournis par NTT QONOQ, INC., une société fondée par le groupe NTT (société mère de DOCOMO) en octobre dernier pour promouvoir ses activités de XR.

La participation de DOCOMO à ce salon est l'occasion de communiquer mondialement sur ses technologies et activités avancées sous le slogan de sa marque d'entreprise, « Changing worlds with you » (avec vous, conquérir un autre univers).

Pour en savoir plus sur les expositions de DOCOMO et sur le salon, veuillez consulter l'annexe.

1 DOCOMO a organisé une exposition au Japon en 2021 puis une en ligne en 2022.

2 Création d'un écosystème O-RAN 5G pour accélérer l'adoption des O-RAN par les opérateurs dans le monde entier

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2021/0208_00.html

À propos de NTT DOCOMO

NTT DOCOMO est le premier opérateur mobile japonais avec plus de 85 millions d'abonnements et l'un des premiers contributeurs mondiaux de technologies de réseaux mobiles 3G, 4G et 5G. Outre les services de communication de base, DOCOMO explore de nouvelles frontières en collaboration avec un nombre croissant de sociétés (partenaires « + d »), développant des services pertinents et pratiques à valeur ajoutée qui changent notre façon de vivre et de travailler. Dans le cadre d'un plan à moyen terme à l'horizon 2020 et au-delà, DOCOMO est le pionnier d'un réseau 5G de pointe visant à faciliter des services innovants qui raviront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Annexe

Présentation du stand de NTT DOCOMO au MWC Barcelona 2023

1. Expositions

Thème Expositions Contenus 6G Plateforme d'augmentation de l'être humain Pour illustrer cette application 6G, les intervenants utiliseront des données haptiques afin d'enseigner des techniques musicales et de guider un robot pour fouetter du thé matcha. Technologies sans fil DOCOMO présentera dans le détail ses approches techniques pour la mise en place de la 6G. O-RAN Contenus interactifs Un contenu expérientiel sous la forme d'un jeu de simulation permettra aux visiteurs de cerner le concept et la structure d'un O-RAN. Laboratoire ouvert partagé

Visite virtuelle Cette installation de vérification d'O-RAN implantée au centre de R&D de DOCOMO au Japon sera présentée en 3D. XR Univers XR Ce diorama dans le métavers permettra aux visiteurs de voir un Godzilla grandeur nature depuis différents angles. Matrix Stream Présentation du système de diffusion vidéo actif virtuel et polyvalent de NTT QONOQ pour la réalité étendue Animaux en réalité mixte?vidéo volumétrique × Magic Leap 2 Vidéos de chats et de pingouins réels converties en 3DCG et projetées dans l'espace réel grâce à un casque de réalité mixte Magic Leap 2.

2. Emplacement du stand de NTT DOCOMO

4E50, hall 4

3. Présentations

1 Émission

Titre : À l'avant-garde de l'implémentation des réseaux O-RAN

Quand : lundi 27 février de 15h45 à 16h15 (heure locale)

Où : studio de radiodiffusion, hall 4

Intervenant : M. Sadayuki Abeta, influenceur OREC, NTT DOCOMO 2 Sommet des avenirs 5G

Session 4 : Booster la résilience de la chaîne logistique et les réseaux interopérables

Quand : mercredi 1er mars de 14h50 à 15h50 (heure locale)

Où : salle 2, hall 6

Intervenant : M. Sadayuki Abeta, influenceur OREC, NTT DOCOMO

URL : https://www.mwcbarcelona.com/agenda/session/5g-futures-summit

Remarque : le contenu et le programme des présentations sont susceptibles d'être modifiés. Pour consulter les informations les plus à jour, veuillez visiter le site Internet officiel du MWC Barcelona 2023.

Référence

MWC Barcelona 2023

1. Dates et horaires

Du lundi 27 février au jeudi 2 mars

e 8h30 à 19h00, à l'exception du dernier jour : de 8h30 à 16h00 (heure locale)

2. Lieu

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelone, Espagne

3. Site Internet officiel

https://www.mwcbarcelona.com/

