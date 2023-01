Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi





QUÉBEC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Québec crée beaucoup moins d'emplois que l'Ontario

« En matière de création d'emplois, François Legault et ses ministres économiques présentent un bilan extrêmement gênant si on le compare avec celui de l'Ontario et du Canada tout entier.

Pour un premier ministre qui ne cesse de vouloir se comparer avec la province voisine, la création de seulement 72 600 emplois par rapport à près de 600 000 en Ontario au cours des trois dernières années, il n'y a pas de quoi pavoiser. Cela ne représente que 12,5% des emplois créés au Canada. C'est inacceptable!

Ce piètre résultat est aussi attribuable à la pénurie de main-d'oeuvre que la CAQ a trop longtemps niée et qui nous conduit actuellement directement dans un mur au niveau économique. L'inaction du gouvernement caquiste face à cette crise, depuis 2018, fait très mal à nos PME.

Alors que François Legault demande que son gouvernement soit jugé sur les résultats, il est tout à fait impossible de lui attribuer la note de passage sur la création d'emplois. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et députée de Bourassa-Sauvé

