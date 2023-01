Advanced Instruments présente le Solentim Cell Metric® X, qui fournit une preuve automatique de la clonalité au jour 0





Cell Metric X combine la même imagerie à haut contraste et haute résolution que son prédécesseur, mais avec l'aide impartiale de l'intelligence artificielle pour identifier les cellules dérivées de clones au jour 0.

NORWOOD, Massachusetts, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, un fournisseur mondial d'instruments scientifiques et analytiques, annonce le lancement de Cell Metric® X, un imageur à contraste élevé qui offre une identification automatique le jour même des cellules dérivées de clones. Nouveau développement révolutionnaire de Cell Metric de Solentim, leader sur le marché, Cell Metric X offre une analyse d'image automatisée pour rationaliser les flux de travail de développement de lignées cellulaires.

La preuve automatique de clonalité (AEC, Automatic Evidence of Clonality), basée sur l'intelligence artificielle, permet aux scientifiques d'identifier rapidement les cellules dérivées de clones au jour 0. Cela réduit le temps et les efforts consacrés à l'analyse des images nécessaires pour confirmer la réussite de l'ensemencement. Le résultat : une assurance rapide de la clonalité, avec des preuves basées sur l'image requises pour la soumission IND (Investigational New Drug, nouveau médicament de recherche) de la FDA (Food and Drug Administration) livrées quelques semaines plus tôt.

« Cell Metric X est une avancée remarquable de Cell Metric - une norme de confiance en matière d'assurance clonale depuis plus de dix ans », a déclaré Byron Selman, PDG d'Advanced Instruments. « Nos clients ont été trop longtemps limités par des analyses d'images nécessitant beaucoup de travail. Avec l'AEC, ils peuvent obtenir la preuve de la présence de cellules uniques en une fraction du temps d'analyse précédemment nécessaire - au jour zéro - ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d'accélérer le processus d'approbation. »

Si Cell Metric X s'appuie sur son prédécesseur, il conserve de nombreuses fonctionnalités de base, notamment :

Imagerie de haute qualité, à contraste élevé, en champ clair

Empileur de plaques 10 positions à haut débit

Accès robotique via une API flexible et un lecteur de codes-barres

Imagerie en bord de puits pour une détection optimale des cellules individuelles

Rapports de clonalité automatisés pour une soumission transparente des demandes d'autorisation IND

Compatibilité avec le VIPS® PRO pour un double verrouillage de l'assurance de monoclonalité

Les nouvelles fonctionnalités de Cell Metric X incluent :

La preuve automatique de la clonalité permet à l'utilisateur de gagner du temps en pré-identifiant l'emplacement des cellules

L'intégration de STUDIUS tm permet de rationaliser le flux de travail et la gestion des données de qualité dans l'ensemble de l'écosystème Solentim

Automatisation complète pour réduire le temps de manipulation pour une utilisation à haut débit

Intégration facile avec des systèmes robotiques tiers

Rapport automatique de clonalité pour les soumissions confiantes

Confluence Precision Scan précis à 5 % près

Configuration automatisée pour une facilité d'utilisation et une courbe d'apprentissage réduite

Pour être compatible avec une grande variété de flux de travail, Cell Metric X est disponible en tant que système à plaque unique ou avec un empileur de 10 plaques automatisé et à température contrôlée (Cell Metric X HT). Il est également entièrement compatible avec une intégration robotique tierce (Cell Metric X R).

Cell Metric X fait partie de l'écosystème Solentim pour le développement de lignées cellulaires, qui comprend VIPS® PRO, ICONtm et STUDIUStm. L'intégration transparente entre tous les produits permet un triage instantané des clones sans comparaison de feuilles de calcul. STUDIUS assure également un suivi sécurisé des clones et crée automatiquement des rapports de clonalité pour les soumissions réglementaires.

