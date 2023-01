Une étude d'ASICS montre que l'exercice a le pouvoir d'affûter même les esprits les plus brillants et d'améliorer la performance mentale





Aujourd'hui, ASICS révèle que l'exercice peut améliorer considérablement la fonction cognitive et faire progresser les performances mentales. Depuis la stimulation de la mémoire à court terme jusqu'à l'augmentation des niveaux de concentration, l'exercice améliore la puissance cérébrale et pourrait être la solution pour nous aider à réussir des examens ou à exceller au travail.

Dans le cadre d'une expérience unique, ASICS a invité des joueurs compétitifs du monde entier, spécialisés dans les jeux cérébraux (échecs, l'esports...) et qui comptent sur leur fonction cognitive, à commencer un programme d'exercices. Après quatre mois d'exercice régulier, leur esprit a été considérablement aiguisé et ils ont présenté un niveau de compétitivité encore plus élevé.

Le classement international des participants s'est amélioré de 75%, ce qui prouve, une fois encore, l'interaction étroite entre notre esprit et notre corps. La fonction cognitive des joueurs a été augmentée en moyenne de 10%, avec des capacités de résolution de problèmes en hausse de 9%, une mémoire à court terme en hausse de 12% et une rapidité de traitement et une vigilance en hausse de 10%. Les niveaux de confiance du groupe ont augmenté de 44%, la concentration s'est améliorée de 33% et les niveaux d'anxiété ont chuté de 43%. L'étude montre que l'exercice peut être aussi efficace pour stimuler la fonction cérébrale que l'apprentissage d'une deuxième langue, la lecture quotidienne, jouer d'un nouvel instrument de musique ou faire quotidiennement un puzzle.i

Le professeur Brendon Stubbs, chercheur renommé dans le domaine du mouvement et de l'esprit, a mis au point et dirigé l'expérience. Chaque joueur a suivi un programme d'entraînement conçu par Andrew Kastor, coureur devenu entraîneur international. Le programme comprenait un entraînement cardio et de musculation à impact modéré et faisait passer les niveaux d'exercice des joueurs à 150 minutes par semaine. Le professeur Stubbs a mesuré l'amélioration mentale des participants en fonction de leurs performances dans leurs jeux cérébraux, les tests cognitifs et les questionnaires de bien-être au cours de la période d'étude de quatre mois.

Commentant les résultats, le professeur Brendon Stubbs a déclaré : « Nous savons tous que l'exercice est bon pour notre santé mentale et physique, mais l'impact sur le fonctionnement cognitif a été moins exploré. Nous voulions étudier les effets de l'exercice sur les personnes qui dépendent de leurs capacités cognitives ? les joueurs compétitifs de jeux cérébraux. Nos résultats montrent des améliorations significatives dans leur fonctionnement cognitif, y compris les niveaux de concentration et les capacités de résolution de problèmes. »

« L'exercice stimule la croissance cellulaire dans le cerveau et augmente rapidement le flux sanguin vers l'hippocampe et le cortex préfrontal, mécanismes qui nous permettent de mieux retenir les souvenirs, traiter l'information et résoudre rapidement les problèmes. Si l'exercice peut augmenter considérablement la performance mentale des joueurs cérébraux professionnels, imaginez ce qu'il pourrait faire pour le reste d'entre nous. Qu'il s'agisse d'une concentration accrue lors de la révision d'un examen ou de l'amélioration de la vigilance avant une présentation au travail, l'exercice peut vraiment accroître la puissance cérébrale. »

En plus de montrer que l'exercice a amélioré la fonction cognitive et les capacités de jeu des participants, le professeur Stubbs a également constaté que le bien-être mental des joueurs a été sensiblement amélioré, avec des scores moyens State of Mind en hausse de 31%.ii Le score moyen de l'état d'esprit des joueurs en début d'étude était inférieur à la moyenne (58) avant de passer, à la fin de l'étude, au score élevé de 76iii, démontrant ainsi l'impact significatif que l'exercice peut également avoir sur notre bien-être mental.

L'entraîneur référent de l'étude, Andrew Kastor, qui a développé les programmes d'entraînement des joueurs, a déclaré : « Ces résultats sont étonnants et témoignent du pouvoir de l'exercice. Beaucoup de joueurs ne pouvaient pas jogger plus d'une minute au début de l'étude, de sorte que leurs programmes d'entraînement devaient être modérés. 150 minutes par semaine semblent beaucoup, mais lorsque vous les décomposez, cela peut se faire en 5 séries de 30 minutes. Quels que soit votre niveau de forme physique, les avantages mentaux de l'exercice sont accessibles à tous. »

Inspiré par l'expérience, une équipe vidéo a suivi quatre joueurs compétitifs alors qu'ils faisaient régulièrement de l'exercice pour améliorer leur classement sur la scène internationale. Le résultat en est un nouveau documentaire révolutionnaire, baptisé « Mind Games ? The Experiment », narré par l'acteur de renommée internationale, et le militant pour la santé mentale, Stephen Fry. Maintenant disponible en streaming sur Prime Video, le long métrage documente le parcours de quatre joueurs ? Kassa Korley, Ryoei Hirano, Ben Pridmore et Sherry Nhan ? qui se spécialisent dans les échecs, le mah-jong, la mémoire et l'esports alors qu'ils participent à des tournois professionnels à travers le monde. Regardez la bande-annonce du documentaire ici.

Gary Raucher, VPE, ASICS EMEA : « Notre philosophie de base est littéralement dans notre nom, Anima Sana In Corpore Sano ou un esprit sain dans un corps sain. Nous avons toujours encouragé le recours à l'exercice pour obtenir des améliorations physiques et mentales, mais c'est la première fois que nous explorons le véritable impact sur le fonctionnement cognitif. Mind Games ? The Experiment montre le pouvoir de l'exercice pour affûter l'esprit et nous espérons qu'après avoir regardé le documentaire, tout le monde (quel que soit son âge, type corporel ou niveau de forme physique) se sentira inspiré de bouger pour aider à stimuler son cerveau. »

Mind Games - The Experiment est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 19 janvier 2023.

Notes aux rédacteurs

L'étude ASICS s'est déroulée de mai à septembre 2022 : 77 joueurs de 20 pays ont terminé l'expérience. Tous ont répondu aux questionnaires de dépistage de santé et rempli des formulaires de consentement avant de participer.

Pour plus d'informations, des images ou pour organiser une entrevue avec le professeur Brendon Stubbs, l'entraîneur référent Andrew Kastor ou l'un des joueurs présentés dans le documentaire, veuillez contacter Rory Cramsie à l'adresse [email protected]

i Comparaisons tirées de : https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09567976221092726 et https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174231/ et https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2021.706672/full#:~:text=Bilingualism%20has%20been%20linked%20to,cognitive%20enhancement%20in%20older%20adults

ii Le score State of Mind propriétaire d'ASICS est une note sur 100 composée de 10 métriques émotionnelles et cognitives : sang-froid, résilience, positivité, contentement, relaxation, confiance, vigilance, calme, concentration et énergie.

iii Après quatre mois, le score de l'état d'esprit des groupes a augmenté pour passer dans les 10% supérieurs à l'échelle mondiale.

Anima Sana In Corpore Sano, qui signifie « un esprit sain dans un corps sain », est une ancienne maxime latine de laquelle ASICS s'est inspirée et le principe fondateur sur lequel la marque s'appuie encore aujourd'hui. Créée en 1949 par Kihachiro Onitsuka, la société est devenue l'un des principaux concepteurs, développeurs et fabricants de chaussures de course, ainsi que de chaussures, vêtements et accessoires de sport. Pour plus d'informations, visitez www.asics.com.

