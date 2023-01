INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION D'UN PROJET D'HABITATION SOCIALE À SHERBROOKE

DATE : Lundi 23 janvier 2023 HEURE : 10 h ENDROIT : Sherbrooke L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription. Avis COVID-19 : Le port du masque est à la discrétion des participantes et

participants. Il est notamment recommandé pour les personnes

vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques

ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui

souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter

les consignes en vigueur. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19

pour connaître les mesures à prendre en fonction de la situation.