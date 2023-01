Fonds régions et ruralité - Près de 1,4 M$ pour la santé durable dans la MRC de L'Érable





PLESSISVILLE, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 366 122 $ avec la MRC de L'Érable. Celle-ci vise à stimuler la pratique de l'activité physique et à améliorer l'accessibilité de différents sites, dans un objectif de santé durable.

Des actions et des projets seront déployés en ce sens au Mont Apic, au Parc régional des Grandes-Coulées, au Parc linéaire des Bois-Francs et au Centre aquatique régional de L'Érable. L'accès aux infrastructures sera amélioré et l'offre de service bonifiée pour encourager l'exercice et attirer plus de visiteuses et de visiteurs.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 138 435 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de L'Érable totalise, quant à elle, 227 687 $.

Citations :

« Il s'agit d'une très belle annonce pour la région de L'Érable! Ce projet contribuera à initier la population à la pratique d'activités sportives dans des endroits stratégiques de la MRC, à rendre ces derniers toujours plus accessibles et à y attirer davantage de touristes. Je souhaite que de nombreuses personnes découvrent ou redécouvrent ces lieux et adoptent la bonne habitude de les fréquenter! Je profite de l'occasion pour remercier ma collègue, la ministre Andrée Laforest. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère primordial que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer. La volonté de la MRC de L'Érable d'encourager la santé durable de sa communauté est tout à son honneur et je la félicite! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes fiers de nos infrastructures régionales de loisirs et de plein air, dans L'Érable. Elles font partie de notre histoire et de notre identité. Elles sont d'ailleurs fort appréciées et très utilisées; nous le constatons par le niveau de fréquentation. Maintenant, le FRR vient favoriser le maintien de ces services qui sont très importants pour la population. Ce soutien nous amène également à réfléchir à leur plein potentiel et à aller encore plus loin dans leur développement. »

Gilles Fortier, préfet de la MRC de L'Érable

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :