HEXO Corp. se conforme de nouveau à l'exigence relative au cours acheteur minimum établie par le Nasdaq





HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), producteur de premier plan de produits du cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu un avis officiel de la part de The Nasdaq Stock Market LLC (« Nasdaq ») selon lequel la Société se conforme de nouveau à l'exigence relative au cours acheteur minimum établie dans la règle d'inscription 5550(a)(2) (Listing Rule 5550(a)(2)) du Nasdaq pour le maintien de l'inscription au Nasdaq Stock Market.

L'avis que la Société a reçu de la part du Nasdaq le 19 janvier 2023 indiquait que la Société avait démontré un cours acheteur de clôture de ses actions ordinaires à la cote du Nasdaq Stock Market égal ou supérieur à l'exigence minimum de 1,00 $ US l'action au cours des dix derniers jours ouvrables consécutifs.

« Nous sommes heureux que le marché commence à reconnaître les progrès que nous avons accomplis cette année pour positionner HEXO sur la voie du succès à long terme », a affirmé Charlie Bowman, président et chef de la direction de HEXO. « Nous avons rigoureusement maintenu le cap sur le réajustement de l'organisation en vue d'une croissance rentable et nous demeurons résolus à offrir une expérience de cannabis de qualité supérieure. Nous continuons d'inspirer la confiance des investisseurs alors que nous nous efforçons de positionner HEXO en vue du succès financier à long terme. »

La Société est également inscrite à la Bourse de Toronto. La conformité de cette inscription n'est nullement touchée par le rétablissement de la conformité de l'inscription au Nasdaq Stock Market.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où il serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés de HEXO au 31 juillet 2022 et pour l'exercice clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2022 datée du 31 octobre 2022.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits novateurs destinés au marché du cannabis mondial. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada. HEXO est une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 07:05 et diffusé par :