INVITATION AUX MÉDIAS - Ouverture officielle du parc de rails Dillon Ojo, au Parc olympique, avec l'événement Ojo Fest ce samedi

La Coupe des bonnes actions Chevrolet lance aujourd'hui sa septième saison et lance un nouveau défi aux équipes canadiennes de hockey mineur, en leur proposant de réaliser autant de bonnes actions que possible....

Vans Snowboard, la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie et le Parc olympique de Montréal invitent les médias au parc Ojo, vendredi le 20 janvier ou samedi le 21 janvier, pour souligner l'ouverture de ce parc de rails accessible gratuitement et situé au...

Le Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM), présenté par iA assurance auto et habitation, ouvre ses portes du 20 au 29 janvier au Palais des congrès pour présenter aux visiteurs les nouveautés et innovations des constructeurs participants,...